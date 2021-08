Auch der zweite Anzug passt bestens

Schwäbisch Hall Unicorns – Frankfurt Universe 77:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

(13:0, 35:0, 13:0, 16:0)

Die Punkte für Hall erzielten: Moritz Böhringer (12), Tim Stadelmayr (7), Monteze Latimore (6), Christian Dietrich (6), Aurieus Minton (6), Luis Bach (6), Joshua Haas (6), Yannick Baumgärtner (6), Pius Posinecki (6), Gerhard Jäger (6), Enrico Pascual (6), James Slack (4).

Zuschauer: 1040.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Szenerie im Optima-Sportpark in Schwäbisch Hall glich der vom Spiel gegen Stuttgart vor vier Wochen: Die Unicorns dominierten von Anfang an und gingen mit einem 77:0-Erfolg gegen Frankfurt Universe vom Platz.

„Am meisten hat mir heute gefallen, dass wir so viele und insbesondere auch junge Spieler einsetzen konnten und sie alle eine starke Leistung gezeigt haben“, sagte Halls Headcoach Jordan Neuman nach dem Spiel. Zum Einsatz seiner Backups war Neuman auf einigen Positionen durchaus gezwungen, denn besonders in der Offense musste er auf einige Stammspieler aus der ersten Reihe verzichten. So zum Beispiel auf Quarterback Alexander Haupert. Sein beruflich bedingtes Fehlen ermöglichte Ian Gehrke das Debüt als Starter auf der Spielmacherposition – und Gehrke nutzte seine Chance. Zwar begann er unglücklich mit einer Interception im ersten Angriffszug, doch Verunsicherung kam bei ihm nicht auf. Souverän führte er die Haller Offense durch die erste Hälfte, denn alle weiteren seiner elf Pässe an diesem Tag fanden ihren Receiver.

Bei den Runningbacks stach der erst 20-jährige Christian Dietrich heraus. Ebenfalls als Starter aufgelaufen. sorgte er mit seinen Läufen immer wieder für viel Raumgewinn. Besonders beeindruckend tat er das beim dritten Haller Ballbesitz im ersten Viertel, als er mit drei Läufen 50 Yards überbrückte und den Angriffszug mit dem Touchdown zur zwischenzeitlichen 13:0-Führung abschloss.

Viele Parallelen

Die Parallelen zum Spiel gegen die Stuttgart Scorpions vor vier Wochen waren nicht zu übersehen: Hall agierte gegen einen überforderten Gegner äußerst effektiv. 15 Mal war man gegen Frankfurt in Ballbesitz, elfmal beendete man diesen mit einem Touchdown und einmal mit einem Fieldgoal. Dazu hat auch die Unicorns-Defense viel beigetragen. Monteze Latimore und Gerhard Jäger gelang es Frankfurter Pässe abzufangen und sie auf dem direkten Weg in die Universe-Endzone zu tragen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zumindest in der ersten Hälfte stand sich die Gäste-Offense teilweise auch selbst im Weg. Bei vielen Spielzugeröffnung geriet die Ballabgabe an Quarterback Glen Cuilette zu hoch. Dies kostete den Frankfurter Spielmacher entweder viel Zeit oder erstickte die Angriffsbemühungen der Universe gleich im Keim. So konnten die beiden besten Angreifer der Hessen, Brandon Butler und Sloan Quarderman, ihr Potenzial auch nur selten aufblitzen lassen.

In der zweiten Hälfte wechselten beide Teams ihre Spielmacher aus. Auf Haller Seite kam James Slack zum Zug und bei den Frankfurtern Luca Rüdiger. An den Kräfteverhältnissen im Spiel änderte das allerdings nichts. Hall blieb auch mit vielen weiteren Einwechslungen weiter auf der Erfolgsspur. Vor den Unicorns liegen nun vier schwerere Aufgaben. Schon am kommenden Sonntag müssen sie bei den immer stärker werdenden Aufsteigern in Ravensburg antreten. Danach folgt ein Heimspiel gegen die Allgäu Comets, ein Auswärtsspiel bei den Marburg Mercenaries und ein Heimspiel gegen die Saarland Hurricanes. axst