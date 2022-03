Assamstadt schöpft Hoffnung

Zwei der angedachten sechs Begegnungen mussten aus Gründen von Personalmangel ohne Spiel verloren gegeben werde. An der Tabellenspitze verharrt die Spvgg Hainstadt ebenso unbehelligt auf Rang eins wie der TTC Schefflenz auf Platz zwei. Im Tabellenkeller allerdings nimmt die Spannung durch den 9:7-Sieg des bisherigen Tabellenletzten TSV Assamstadt über den mit abstiegsgefährdeten TTC Korb weiter zu. Assamstadt – Korb 9:7 Assamstadt: Einzel: Mutsch, Jochen Ansmann, Müller, Eckert, Achim Ansmann, Geißler, Doppel: Mutsch/J. Ansmann, Müller/Eckert, A. Ansmann/Geißler. Korb: Einzel: Froede, Thorsten Vetter, Speiser, Kaminski, Daniel Vetter, Fritz, Doppel: Th. Vetter/D. Vetter, Froede/Speiser, Kaminski/Fritz. Spielverlauf: 0:1 Froede/Speiser, 1:1 Müller/Eckert, 1:2 Kaminski/Fritz, 2:2 Mutsch, 2:3 – 2:4 Froede, Kaminski, 3:4 – 4:4 Müller, Eckert, 4:5 D. Vetter, 5:5 – 7:5 Mutsch, J. Ansmann, Müller, 7:6 Kaminski, 8:6 A. Ansmann, 8:7 Fritz, 9:7 Mutsch/J. Ansmann. Beide Mannschaften rangen im Kampf um den Klassenerhalt knapp vier Stunden lang um jeden Ballwechsel. Die Gäste führten nach den Eingangsdoppeln mit 2:1. In der ersten Hälfte der Einzel teilten sich die beiden Kontrahenten jeweils die Punkte, der kleine Vorsprung des TTC hatte Bestand. Die Wende kam dann im Spitzenpaarkreuz, als die Gastgeber doppelt punkteten. Auch diese Führung, nun für die Gastgeber, wurde in den Spielen der beiden weiteren Paarkreuzvergleiche beibehalten. Mit einer dünnen 8:7-Führung im Rücken sicherte Assamstadts Spitzendoppel Thomas Mutsch/Jochen Ansmann mit einem 3:1-Sieg den ersten doppelten Punktgewinn der Saison für den TSV. Höpfingen/W. – Schefflenz 3:9 Höpfingen/W.: Einzel: Miko, Baumann, Pöschko, Dörr, Kaufmann, Hauk, Doppel: Miko/Baumann, Pöschko/Hauk, Dörr/Kaufmann. Schefflenz: Einzel: Siebert, Semar, Waschitschek, Mack, Huy, Peng, Doppel: Siebert/Huy, Waschitschek/Mack, Semar/Peng. Spielverlauf: 1:0 Miko/Baumann, 1:1 – 1:4 Siebert/Huy, Semar/Peng, Semar, Siebert, 2:4 Pöschko, 2:5 – 2:7 Waschitschek, Peng, Huy, 3:7 Miko, 3:8 – 3:9 Semar, Waschitschek. Külsheim II – Eberbach 6:9 Külsheim II: Einzel: Junak, Würzberger, Stang, Hepp, Düll, Keller, Doppel: Junak/Würzberger, Stang/Keller, Hepp/Düll. Eberbach: Einzel: Becker, Schuler, Esgin, Veit, Bauer, Surdu, Doppel: Becker/Schuler, Esgin/Veit, Bauer/Surdu. Spielverlauf: 1:0 Junak/Würzberger, 1:1 Becker/Schuler, 2:1 Hepp/Düll, 2:2 – 2:3 Schuler, Becker, 3:3 Stang, 3:4 Esgin, 4:4 – 5:4 Düll, Keller, 5:5 – 5:8 Becker, Schuler, Esgin, Veit, 6:8 Düll, 6:9 Surdu. Tauberbischofsh. – Hainstadt 0:9 Die Heimmannschaft des TSV Tauberbischofsheim trat zu dieser Begegnung nicht an. Schefflenz – Assamstadt 9:5 Schefflenz: Einzel: Andreas Siebert, Semar, Waschitschek, Mack, Frank, Tabea Siebert, Doppel: A. Siebert/Semar, Waschitschek/Frank, Mack/T. Siebert. Assamstadt: Einzel: Mutsch, Jochen Ansmann, Müller, Eckert, Achim Ansmann, Borck, Doppel: Mutsch/J. Ansmann, Müller/Eckert, A. Ansmann/Borck. Spielverlauf: 1:0 A. Siebert/Semar, 1:1 – 1:2 Mutsch/J. Ansmann, A. Ansmann/Borck, 2:2 – 4:2 A. Siebert, Semar, Waschitschek, 4:3 Müller, 5:3 Frank, 5:4 A. Ansmann, 6:4 – 8:4 A. Siebert, Semar, Waschitschek, 8:5 Eckert, 9:5 Frank. Limbach – Buchen II 9:0 Das Gästeteam des BJC Buchen II traten zu dieser Begegnung nicht an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

hpw