Anvisierte Endzeit verfehlt

Das 16. Vogtlandgehen in Reichenbach vereinte Geher aus ganz Deutschland. Nach mehr als sieben Monaten Zwangspause für die Geher richtete der LAV Reichenbach diesen Wettkampf aus.

AdUnit urban-intext1

Im Fokus dieses Wettkampfes standen ganz klar die Deutsche Spitze im Gehen. Uwe Schröter von der LAV: „Wir haben uns dazu entschieden, den Wettkampf auch unter dieser Maßgabe durchzuführen, da es außer für die Bundeskader noch keine Startgelegenheit in diesem Jahr gab“.

21 Athleten traten an, die unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften ihre runden dann auf der Bahn drehten. Neben den Aktiven durften nur angemeldete Trainer und Betreuer das Gelände mit negativen Coronatest betreten.

Von der LG Hohenlohe/1.FC Igersheim erhielt Natalie Haak die Starterlaubnis zu ihrem ersten Wettkampf als Geherin. Bei dem als Nominierungs- und Qualifikationswettkampf der Landes- und Bundeskaderathleten ausgeschriebenen Veranstaltung traf Natalie Haak auf die deutsche Spitze der U18 bis zu den Aktiven. In ihrer Klasse der U20 stellten sich drei Geherinnen dem Starter. Daher hieß es locker bleiben und das eigene Tempo gehen. Auf Grund der kleinen Starterfelder in den einzelnen Klassen wurden die 5000 Meter aller Klassen zusammen gestartet, dementsprechend war schon reichlich Verkehr auf der Bahn.

AdUnit urban-intext2

Nach guten ersten 1000 Meter musste Natalie Haak das Tempo etwas drosseln. In den letzten beiden Runden gehörte ihr die Rundbahn alleine und nach 30:24,14 Minuten überquerte sie die Ziellinie. Auch wenn sie die von ihrem Trainer angepeilte Zeit von 29 Minuten verfehlte, war es ein gelungener erster Wettkampf als Geherin.

In der Klasse U20 siegte Lena Riedel (ASV Erfurt) in 23:57,45 Minuten vor Mathilde Frenzel (SC Potsdam) in 25:43,14 Minuten. hl

AdUnit urban-intext3