Antwerpen international erfahren

Die nächste englische Woche startet heute Abend Merlins Crailsheim mit einem weiteren FIBA Europe Cup Heimspiel. Am 15. Dezember um 19 Uhr empfangen die „Zauberer“ die belgischen Vertreter Telenet Giants Antwerp, die wie die Hohenloher ihr erstes Gruppenspiel der zweiten Runde verloren haben. Die Merlins haben nur drei Tage Zeit zur Erholung, nach dem starken Derbysieg in der Basketball-Bundesliga über den Lokalrivalen MHP Riesen Ludwigsburg. Antwerpen geht dagegen ausgeruht in den zweiten Spieltag der Gruppe J, da die heimische BNXT Liga derzeit aufgrund Covid-19-Regularien aussetzt. Es sind 750 Zuschauer unter „2G-plus“-Bedingungen zugelassen.

Viertbester Punktesammler

„Antwerpen ist ein international erfahrener Verein. Ich erinnere mich noch gut, als 2019 das Champions League Top4 in Antwerpen stattgefunden hat. Es ist toll, so ein Team in unserer Arena zu empfangen“, sagt Sebastian Gleim, Trainer der Crailsheimer.

opscorer der Merlins und viertbester Punktesammler des gesamten europäischen Wettbewerbes ist weiterhin Point Guard TJ Shorts II. Der amerikanische Aufbauspieler kommt im FIBA Europe Cup auf 17,9 Punkte und 5,6 Assists in durchschnittlich 28,5 Minuten. Im Scoring wurde er aber im ersten Gruppenspiel gegen Emilia übertroffen von Scharfschütze Lasisi (19 PKT), Radosavljevic (18) und Lewis (14). Letzterer zeigte beim Derbysieg gegen Ludwigsburg eine starke Leistung in dem er ein Double-Double mit 15 Zählern und 11 Rebounds markierte.

Die Bude soll brennen

„Wir wollen an unser letztes Spiel anknüpfen und hoffen, wie Martin Romig immer sagt, dass die Bude brennt. Wir würden uns sehr freuen, wenn alle möglichen Plätze belegt werden und wir alle zusammen einen Energie geladenen Abend erleben“, fügt der Headcoach Gleim hinzu. auf

Info: Die Partie wird wie gewohnt live und kostenlos auf dem Youtube-Kanal der FIBA übertragen.