Anna-Lena Höcherl wird gute Fünfte

Zum 15. Mal wurde das Judo-Ranking-500-Turnier für Elite- und Masterkämpfer in den Altersklassen U18 und U21 in Oensingen/Schweiz ausgetragen. 570 Athleten waren aus Deutschland, Italien, Lichtenstein, Österreich und der Schweiz angetreten, um sich zu messen. Vor allem für die Gastgeber ging es um Punkte für die Schweizer Meisterschaft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da in Deutschland die Wettkämpfe noch ausgesetzt sind, war es für die Arge Judo Baden-Württemberg und deren Landestrainer wichtig, die Leistungsstärke zu überprüfen. Mit fast dem gesamten Landes- und Verbandskader war man angereist, mit dabei Anna-Lena Höcherl von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm.

Aufgrund des Geburtsjahrganges der TSV-Kämpferin hatte sie die Möglichkeit, in beiden Altersklassen an den Start zu gehen. Die Gunst der Stunde nutze sie aus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Altersklasse U18 lief es nicht ganz nach Wunsch. Schon im ersten Kampf unterlag sie gegen die spätere Dritte Runa Schönenberger vom BSC Arashi Yama Will/Schweiz. Danach kam sie noch über die Trostrunde bis auf den siebten Rang.

Mit einem Sieg startete die TSV-Nachwuchsathletin in der Altersklasse U21. Im zweiten Durchgang musste sie eine Niederlage gegen die spätere Turniersiegerin Romane Comby von EJ Collembey-Muraz aus der Schweiz einstecken. In der Trostrunde lief es dann richtig gut. Im Kampf um den Einzug ins kleine Finale fegte sie ihre Verbandskollegin Christin Wolz vom Budo-Club Karlsruhe von der Matte. Im entscheidenden Kampf um die Bronzemedaille traf sie auf Leonie Zeller vom Judoteam Oberbayern. Je länger der Kampf dauerte, merkte man an, dass die vorangegangenen Kämpfe doch an der Kondition nagten. Am Ende trat die TSVlerin mit einem guten fünften Platz die Heimreise an. jotef/Bild: Fels