Anna-Lena Höcherl siegt bei internationalem Turnier

Beim 30. Internationalen Turnier in Schmalkalden in Thüringen erkämpfte sich die Bundesliga-Athletin Anna-Lena Höcherl von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheimden Sieg in der Altersklasse U21.

Mit einer Rekordteilnehmerzahl von knapp 400 Nachwuchsathleten aus über 49 Vereinen ging es bei diesem Ranglistenturnier für die Teilnehmer um wichtige Punkte.

Anna-Lena Höcherl vom TSV Tauberbischofsheim startete wie gewohnt in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm. In beeindruckender Weise erreichte sie das Finale. Hier traf sie auf die Thüringerin Jana Wallisch-Prinz vom PSV Erfurt.

Beide waren schon im vergangenen Jahr aufeinander getroffen, damals war es allerdings der Kampf um den Einzug ins Finale. Wie schon beim zurückliegenden Aufeinandertreffen im vergangenen setzte sich auch dieses Mal die TSV-lerin souverän durchsetzen mit einer Wurftechnik. Somit verteidigte Anna-Lena Höcherl erfolgreich ihren Turniersieg aus dem Vorjahr. jotef