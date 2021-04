Anders als Andere – und immer neu

Laufen auf der komplett ausgeschilderten neuen Kurzdistanz-Strecke des „ „Harte-Mann-Extremlaufes“ – und das bei möglichst wettkampfnahen Bedingungen und unter Einhaltung der geltenden Corona-Auflagen: Das haben die Organisatoren zwischen innerhalb von zwei Wochen im März und April ermöglicht. Während dieser Zeit achtete Gerald Faust auf die Instandhaltung und Vollständigkeit der Streckenbeschilderung, so dass jeder „Individual Runner“ auch den richtigen Weg einschlagen konnte.

AdUnit urban-intext1

Nachdem das „Harte-Mann“- Event-Team mit Gerald Faust als Organisator und Doris Siegle. die für den Internet-Auftritt zuständig ist, bereits im vergangenen Jahr mit großem Erfolg die „Covid-19 individual Run“-Serie veranstaltete, entschloss man sich , als abzusehen war, dass es auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Lage schwierig werden würde, einen „normalen“ Wettkampf stattfinden zu lassen, auch 2021 die „Individual Run Serie“ weiterzuführen.

Allerdings hat Veranstalter Gerald Faust viele neue Laufkonzepte initiiert – getreu dem „Harte-Mann-Extremlauf“-Credo: „Anders als Andere und immer wieder neu“. In Niederstetten fand 2020 übrigens deutschlandweit der erste „Individual Run“ statt, bei dem nur auf der originalen ausgeschilderten Wettkampfstrecke gelaufen wurde, im Gegensatz zu all den andernorts veranstalteten virtuellen Läufen, die jeder auf einer beliebigen Strecke absolvieren kann. So erhielt man eine Vergleichbarkeit der erbrachten Leistungen und alle gelaufenen Zeiten wurden nach Ende der Veranstaltung mit Ranking online gestellt.

Obwohl individuell gelaufen wird, sorgte sich das Event-Team um das Wohl seiner „Schützlinge“: Eine Getränkekiste stand ebenso bereit wie eine Kiste für Kleidung, Eigenverpflegung und andere individuelle „Mitbringsel“ – jeweils mit Zahlenschloss, deren Kombination nur gemeldeten Läufern genannt wurde.

AdUnit urban-intext2

Jeder gemeldete Teilnehmer erhielt mit seiner Anmeldungsbestätigung eine Startnummer zum Selbstausdruck sowie am Start einen waschbaren Mundschutz aus der Sonderedition des „Spring Wake Individual Run“. Optional konnte bei der Anmeldung auch das individuell mit Namen versehene Finisher-Shirt gebucht werden.

Die Runde der neuen Kurzdistanz ist 15,4 Kilometer lang. Dabei sind 195 Höhenmeter zu überwinden und glänzt mit tollen Ausblicken in einer wunderschönen Landschaft. Sie ist selbstverständlich auch für Walker und Wanderer geeignet. Unter den insgesamt 70 Startern, die sich auf den Weg machten, waren auch zwei Teilnehmerinnen, die die Distanz mit Walking-Stöcken absolvierten. Sie konnten die Strecke jedem ambitionierten Walker nur empfehlen.

AdUnit urban-intext3

Gute Leistungen

Es waren in sportlicher Hinsicht sehr gute Leistungen erbracht worden. Trotz fehlender direkter Konkurrenzkämpfe, die wegen den Corona-Auflagen halt nicht möglich waren, haben sich einige Läufer zu Höchstleistungen motivieren können. Florian Herrmann aus Creglingen (1:01:25 Stunden) war hier nicht zu schlagen. Der böig auffrischende Wind an seinem Lauftag hat sogar eine noch bessere Zeit verhindert. Simon Schickert aus Künzelsau, der im vergangenen Jahr noch Trail Europameister seiner Altersklasse wurde, kam in 1:03:12 Stunden ins Ziel, gefolgt von Marco Neumann aus Schwäbisch Hall (1:03:16). Als schnellste Frau kam Claudia Rost aus Rothenburg ob der Tauber nach 1:19:05 Stunden ins Ziel, gefolgt von Sonja Haag aus Gollhofen (1:22:18) und Lilli Hütter (1:24:51) Niederstetten .

AdUnit urban-intext4

Als weitere Neuerung konnten die Teilnehmer im Rahmen der für 2021 geplanten Veranstaltungen zudem einen optionalen Beitrag zugunsten der Deutschen Schlaganfallhilfe leisten, was von fast allen positiv angenommen wurde. „Wir Läufer leben von der Bewegung und für die meisten von uns sind das Laufen und Bewegung generell das Leben. Daher möchten wir all jenen helfen, die unter den Folgen eines Schlaganfall leiden, damit sie sobald wie möglich so viel Bewegung wie möglich und damit auch so viel Leben wie möglich zurückzubekommen“ so Gerald Faust, Veranstalter des „Covid19 Individual Runs“ und Leiter des „Harte-Mann-Extremlauf“ Event-Teams.

Alle Informationen und Anmeldemöglichkeiten zu einer weiteren geplanten Veranstaltungen „Harte-Mann-„ Extremlauf Covid 19 individual Run“, der vom 13. Mai bis 13. Juni stattfinden soll (abhängig von den tagesaktuellen Corona-Auflagen) gibt es auf der Homepage „www.harte-mann-extremlauf.com“. gefa