An der Ostseeküste

Das dritte Auswärtsspiel in Folge in der Basketball-Bundeesliga (BBL) führt die Hakro Merlins Crailsheim an die Ostsee. Dort treffen sie auf Aufsteiger Rostock. Erst zum zweiten Mal überhaupt spielen die Merlins in einem Pflichtspiel gegen die Seawolves. Sprungball ist am Sonntag um 15 Uhr.

Merlins-Headcoach Nikola Markovic gibt sich kämpferisch. „Mit dem Spiel startet eine wichtige Phase der Saison. Wir müssen alles mobilisieren. Rostock hat uns im Hinspiel Hausaufgaben gegeben und wir wollen ihnen ein anderes Merlins-Gesicht zeigen, als beim Weihnachtsspiel. Die Mannschaft arbeitet sehr gut und nun liegt es an mir einen Weg zu finden, gemeinsam das Spiel zu gewinnen. Wir müssen ihre Athletik und die guten Schützen stoppen. Nur mit der nötigen defensiven Einstellung können wir mit einem Sieg zurückfahren. Wir sind bereit, in solchen Spielen unser Bestes zu geben.“

Die Seawolves erwischten einen Sahnestart in die BBL-Spielzeit und überraschten zu Saisonbeginn als Aufsteiger die gesamte Liga. Mit vier Siegen in Serie führten sie zeitweise die Liga sogar an. Doch auch im weiteren Saisonverlauf zeigten sie immer wieder ihre Stärken, wie bei zum Beispiel im Hinspiel in der Arena Hohenlohe. Beim traditionellen „Weihnachtsspiel“ der Merlins gingen sie von Beginn an in Führung und gaben diese im weiteren Verlauf nicht mehr aus den Händen, so dass sich Rostock am Ende mit 103:91 durchsetzte. cd