Am Ende schwinden Merlins die Kräfte

Alba Berlin – Crailsheim 106:74 (25:17, 22:22, 34:17, 25:18)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Crailsheim: Shorts II (18), Lewis (7), Stuckey (3), Lasisi (7), Harris (6), Bleck (13), D. Kovacevic (4), Radosavljevic (3), Gumundsson (11), Aririguzoh (2).

Für die Merlins Crailsheim stand mit der Bundesliga-Begegnung in Berlin das dritte Pflichtspiel innerhalb von fünf Tagen auf dem Programm. Keine 48 Stunden nach dem kräftezehrenden Spiel in Norditalien standen die Crailsheimer wieder auf dem BBL-Parkett. „Die Albatrosse“ waren unter der Woche ebenfalls international gefordert und sicherten sich gegen BK Zenit Sankt Petersburg den achten Sieg in der Euro League. Entsprechend selbstbewusst ging das Team von Headcoach Israel Gonzalez in die Partie gegen die Gäste aus Hohenlohe, die den besseren Start erwischten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

52 Prozent Dreierquote

Doch die Hausherren kämpften sich in die Partie und führten zur Halbzeit knapp mit acht Punkten. In der zweiten Hälfte schien „den Albatrossen“ dann alles zu gelingen, vor allem von jenseits der Dreierlinie zeigten sie mit einer Trefferquote von 52 Prozent eine enorm starke Vorstellung und bauten ihren Vorsprung im dritten Viertel aus. Am Ende mussten sich „die Zauberer“ mit 74:106 geschlagen geben. Topscorer der Partie wurde dennoch Crailsheims TJ Shorts II mit 18 Punkten.

Crailsheims Trainer Sebastian Gleim sagte: „Alba spielt aktuell extrem gut. Ich denke, die Pause hat ihnen gut getan nach dem letzten Euro League Spiel und sie sind relativ frisch für ihre Verhältnisse in dieses Spiel gegangen, was man natürlich gesehen hat. Sie haben sehr gut gegen uns gepasst und dann in der zweiten Halbzeit auch gut getroffen. Ich denke trotzdem, dass wir in der ersten Hälfte bis auf drei, vier Cuts, die wir abgegeben haben, relativ gut unseren Plan umgesetzt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir unseren Rhythmus verloren, ALBA wurde immer stärker und hat besser getroffen. Deswegen haben sie heute absolut verdient gegen uns gewonnen.“

Bereits am Dienstag (20.30 Uhr) sind die Merlins wieder in der Bundesliga gefordert. Dann reisen die JobStairs Gießen zum 22. Spieltag in die Stierkampfarena. cdud

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3