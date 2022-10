Am Anfang zu schläfrig und zu schlaff

Knapp fünf Monate nach dem letzten Spiel im deutschen Oberhaus stand für die Crailsheimer am Sonntagabend der erste Spieltag der Basketball-Bundesliga-Saison 2022/2023 auf dem Programm. Zu Gast waren die EWE Baskets Oldenburg, die nach einer schwachen Vorsaison wieder in die Playoffs einziehen wollen. Und das zeigten die Gäste von der ersten Sekunde. Vor allem dank ihrer aggressiven Defense kamen die Merlins nur schwer in die Partie und liefen von Beginn an einem großen Rückstand hinterher. Zwar konnten sie sich zurückkämpfen, am Ende stand jedoch eine 82:95-Niederlage zu Buche. Bereits am Dienstag haben die Zauberer erneut die Gelegenheit zum ersten Saisonsieg, dann treffen sie auswärts auf Bamberg.

Sebastian Gleim, Trainer der Crailsheimer sagte nach dem Spiel: „Gratulation an Oldenburg zum verdienten Sieg. Wir hatten eine Steigerung in der Vorbereitung, nachdem wir in Frankreich zwei Wochen lang in Folge ähnlich gespielt haben wie im ersten Viertel heute. Und hatten auch eine gute Steigerung im Training. Aber das erste Viertel war natürlich ausschlaggebend für die Niederlage heute. Wir waren nicht wach genug. Wir waren nicht physisch genug. Wir haben nicht stark genug auf den Ball aufgepasst und haben es dann auch zu kompliziert gemacht, anstatt gegen den Druck einfach zu spielen. Das haben wir dann besser gemacht im zweiten, im dritten und auch im vierten Viertel. Es wäre ein normaler Spielverlauf, um ein ganz enges Spiel hier zu haben gegen Oldenburg, welches wir auch erwartet haben. Um eine Siegchance zu haben, hätten wir besser rebounden müssen. Das haben wir durchgängig nicht gemacht. Nicht in Viertel eins, nicht in Viertel zwei, nicht in Viertel drei und nicht in Viertel vier.“

Da konnten sich die Merlins (am Ball Otis Livingston) noch so strecken: Gegen starke Oldenburger gab im ersten Spiel gleich die erste Saisonniederlage. © Reinhard

Als erste Starting Five schickte Sebastian Gleim Otis Livingston II, Maurice Stuckey, Jaren Lewis, Fabian Bleck und Asbjørn Midtgaard aufs Parkett. Doch die Gäste fanden stärker in die Begegnung. Vor allem die für Pedro Calles- Teams aggressive Defense bereitete den Merlins in den ersten Spielminuten große Probleme. 10:27 endete das erste Viertel.

Offensive Highlights

Anders als die ersten zwanzig Minuten begann die zweite Hälfte mit einigen offensiven Highlights. Die Hohenloher waren in Person von Stuckey und Mikalauskas von Downtown erfolgreich, während Oldenburg vor allem unter dem Korb punktete. Doch nach dem fulminanten zweiten Viertel waren nun die starken Oldenburger wieder am Zug, vor allem Forward Leissner und Ex-Zauberer Russell zeigten sich treffsicher, weshalb es mit einem 13-Punkte-Vorsprung der Niedersachsen in das Schlussviertel ging.

Und das begann aus Merlins Sicht nahezu perfekt. Livingston II trifft für Drei, Boggy netzt den Fastbreak und Scharfschütze Stuckey trifft ebenfalls im Gegenstoß von Downtown – 66:71! Die Arena in Ilshofen brodelte einmal mehr. Doch wie so häufig in diesem Spiel hatten auch in der Phase die Gäste die passende Antwort - und zogen wieder auf einen zweistelligen Vorsprung davon.

Nun brauchten die Merlins eine perfekte Schlussphase, um das Spiel noch zu drehen. Und die läuteten Maxhuni und Midtgaard unter dem Korb ein, doch die Baskets waren heute zu abgezockt und hatten mit Russell (23 Punkte) den überragenden Akteur des Abends auf ihrer Seite.

Trotz starker Moral und guter Aufholjagd war der Rückstand aus dem ersten Viertel zu hoch, so dass die Merlins Crailsheim im ersten Saisonspiel eine 82:95-Niederlage hinnehmen mussten. Topscorer auf Seiten der Zauberer war Point Guard Otis Livingston II mit starken 22 Zählern.

Bereits am heutigen , am Dienstag um 19 Uhr, treten die Merlins zum ersten Auswärtsspiel der Saison an. Dann treffen sie in Oberfranken auf Brose Bamberg und wollen dort den ersten Saisonsieg einfahren. Das nächste Heimspiel folgt am kommenden Freitag, 7. Oktober, gegen die BG Göttingen.

Info: Tickets sind unter https://hakro-merlins.reservix.de verfügbar.