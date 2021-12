Aliyah Ackermann Deutsche Meisterin

Debütteilnahme bei den „Deutschen“ – und auf Anhieb gelingt Aliyah Ackermann und Tobija Harms in Neuss am Rhein der ganz große Wurf: Bei den nationalen Eiskunstlauf-Meisterschaften holten sich die beiden im Nachwuchs-Paarlaufwettbewerb den Titel. Das Duo legte damit die Basis für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft auf dem Eis.

Sechsmal die Woche Training

Die 13-jährige Aliyah Ackermann und der 19 Jahre alte Tobija Harms laufen erst seit dieser Saison zusammen. Mit ihrem Trainer Florian Just, ebenfalls ein ehemaliger Paarläufer, trainieren sie seit Juli sechs Mal die Woche am Olympiastützpunkt in Oberstdorf. Seit dieser Zeit wohnt die gebürtige Würzburgerin und in Rimpar aufgewachsene Aliyah auch dort. Tobija wurde in Sofia geboren und trainiert seit 2019 in Oberstdorf.

Überkopfhebung gezeigt

Beim Kurzprogramm und in der Kür zeigten die Schützlinge von Florian Just als einzige im Bereich Nachwuchs-Paare eine Überkopfhebung und erreichten bei ihrem insgesamt zweiten Wettbewerb 68,015 Punkte. C.-S. Lampe/I. Trofymov aus Mannheim wurden Zweite mit 53.024 Punkten. A. Adler/L. Kurbalija aus Stuttgart holten sich Bronze mit 44.70 Punkten. ktm