Albrecht, Froede und Seufert auf dem Podest

Die German Cross Country-Serie ( GCC ) beim 4. Lauf in Goldbach bei Aschaffenburg mit mehr als 600 Piloten, verteilt auf 22 Klassen, darunter auch Piloten des ADAC Motorsportclubs Schefflenz e.V. am Start.

Bei der großen Hitzeschlacht im Goldbacher-Talkesselkamen die Teilnehmer und Maschinen an ihre Grenzen. Durch die gut organisierte Bewässerung in Goldbach hielt sich zumindest die Staubentwicklung noch in Grenzen.

Gefahren wurde auf einer etwa fünf Kilometer langen abwechslungsreichen Strecke, mit Auf - und Abfahrten und langen Wiesenstücken. Den Teilnehmern wurde einiges an Fahrkönnen abverlangt. Eine gute körperliche Kondition war angesagt, um bei der großen Hitze über die Renndistanz von zwei Stunden zu kommen..

Den Anfang machten die Klassen XC Oldtimer, XC Youngtimer, XC Beginner Light und die XC E-Bike Klasse. In der XC-Oldtimer-Klasse fuhr e MSC-Piloten Walter Seufert (Yamaha) den beachtlichen zweiten Platz ein und stand somit auf dem begehrten GCC-Siegerpodest.

Bei den XC-Senioren zeigte MSC-Pilot Jörg Albrecht (Hyosung) ein kämpferisches Rennen und wurde zum Rennende auf dem zweiten Platz abgewunken und stand somit ebenfalls auf dem begehrten GCC-Podium.

In der XC Junior-Klasse fuhr MSC-Pilot Dominik Winter ( Husqvarna) auf den beachtlichen 6. Platz und somit eine gute Top-Ten Platzierung erreicht. In der XC Gäste Klasse fuhre MSC-Pilot Nils Froede (Yamaha) vom MWR-Team auf den vierten Platz .

In der Klasse XC Sport 3 ging MSC-Pilot Jörg Albrecht ( Hyosung) erneut an den Start. Albrecht zeigte ein sensationelles Rennen und wurde am Ende sogar als Sieger abgewunken.

In der XC-Sport-Klasse 1 fuhr MSC-Pilot Nils Froede (Yamaha, MWR Team) ein kämpferisches Rennen holte sich kurz vor Rennende noch den Sieg. Die MSC-Pilot Sven Müller (Husqvarna) und Luca Wirth ( Husqvarna ) fuhren ein fehlerfreies Rennen und belegten mit den Plätzen fünf und sieben noch gute Top-Ten-Platzierungen.

In der hochkarätig besetzten XC-Pro-Klasse erzielte Max Weber ( Honda ) vom KMP-Racing Team mit dem achten Platz ebenfalls noch eine Top-Ten-Platzierung.

Im letzten Rennen im Goldacher-Talkessel fuhr MSC-Pilot Marvin Möhler ( Husqvarna , Möhler Motorsport) in der XC-Supersprint Klasse noch auf den sechsten Platz, MSC-Pilot Oscar Wolf ( Husqvarna, Enduro Koch) belegte den achten Platz.

Trotz der heißen Temperaturen wurde in Goldbach den zahlreichen Zuschauern ein spektakuläres GCC-Rennwochenende geboten. Nächster und vorletzter GCC-Lauf ist am 3./4..September beim MSC- Schefflenz. hawa