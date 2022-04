Ab zur nächsten Rangliste

Zwei Nachwuchsakteure der Abteilung Tischtennis des FC Külsheim spielten bei der Rangliste auf der Ebene des Badischen Tischtennis-Verbandes in Wiesloch. Svenja Hepp gewann bei den „Mädchen 11“, Levin Würzberger wurde bei den „Jungen 11“ Zweiter.

Svenja Hepp trat erstmals bei einem so großen Turnier an und spielte bedingt durch die Zahl der gemeldeten Mädchen gleich in der Endrunde. Dort trafen fünf Mädchen aufeinander. Svenja Hepp musste in ihren ersten beiden Begegnungen jeweils 0:2-Satzrückstände hinnehmen. Beim ersten Spiel glich sie zwar aus, dann aber eine 2:3-Niederlage akzeptieren. In der zweiten Partie drehte sie das Match noch. Damit war für sie die anfängliche Nervosität gemindert und fortan lief es beinahe wie am Schnür-chen. Es folgte ein 3:1-Erfolg, dann noch einer mit 3:0 und die Külsheimer Nachwuchssportlerin war durch die beiden klaren Siege in der Rangliste noch vor Mariam Sheni (TV Viernheim) gelangt und Svenja Hepp wurde Erste.

Levin Würzberger hatte in seiner Altersklasse eine Sechser-Gruppe erwischt, dabei eine deutliche 0:3-Niederlage eingefahren sowie drei 3:0-Siege und ein 3:1. Dabei hatte er eine Niederlage im zweiten Match durch einen tollen Erfolg gegen den bis dahin Topplatzierten der Gruppe wettgemacht. Insgesamt waren letztlich drei Jungs mit jeweils 4:1 Spielen punktgleich, nach Sätzen reihte sich Levin Würzberger als Zweiter ein und qualifizierte sich damit für die Endrunde.

Levin Würzbergers Sieg gegen den Gruppensieger wurde übernommen, er fügte einen weiteren Erfolg hinzu und verlor in der Endrunde nur gegen den klar besten Spieler und zwei Jahre älteren Bence Szabo vom ASV Grünwettersbach. Das bedeutete für den Külsheimer den zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Auch Christian Behringer (Trainer in der Tischtennis-Fördergruppe des FC Külsheim) freut sich, dass die beiden achtjährigen Külsheimer Tischtennistalente in den jüngsten Altersklassen ganz oben dabei sind.

Die nächste Ranglistenstufe für beide ist die baden-württembergische Jahrgangsrangliste am 7. Mai in Friesenheim. hpw

