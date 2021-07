64 persönliche Bestzeiten sprechen eine Sprache für sich

Nach dem gelungenen Wettkampfstart in Aschaffenburg scheuten die der Regionalauswahl angehörigen Schwimm-Sportler des TV Bad Mergentheim nicht den Vergleich mit den anderen Kaderathleten aus Baden-Württemberg.

Voll motiviert gingen für den TV Bad Mergentheim trotz massiv fehlenden Wassertrainingseinheiten beim Kader-Überprüfungswettkampf des Badischen Schwimmverbandes und des Schwimmverbandes Württemberg in Schwäbisch Hall an den Start: Leni-Charlotte Maier, Evelyn Eisenreich, Jana Fischer, Niklas Kellermann, Jakob Frieß, Leon Bastron. Bei 84 Einzelstarts schwammen sie 64 persönliche Bestzeiten und erreichten 36 mal vordere Platzierungen. Auf den baden-württembergischen Bestenlisten findet man damit weiterhin TV- Athleten unter den besten 10 bis 15 Schwimmern.

So zum Beispiel Evelyn Eisenreich (Jahrgang 2009). Ihr gelangen persönliche Bestzeiten bei allen geschwommenen Wettkämpfen. Besonders auf den langen 400 Meter Lagen und 800 Meter Freistil Strecken zeigte sie sich stark verbessert (6:04,83 und 11:03,90 Minuten). Damit belegt sie aktuell Platz sieben und zehn auf der baden-württembergischen Bestenliste ihres Jahrgangs. Auf den 200 Meter Lagen und Freistil schwamm sie jeweils über vier Sekunden schneller als ihre bisherige Bestleistungen (2:53,13 und 2:34,20 Minuten). Deutliche Verbesserungen erreichte Evelyn Eisenreich auch über 100 Meter Rücken, Freistil und Schmetterling (1:22,85; 1:09,00 und 1:17,57 Minuten). Dies bedeutet Platz neun auf der baden-württembergischen Bestenliste des Jahrgangs 2009 über 100 Meter Schmetterling. Die 50 Meter Freistil beendete sie in 31,81 Sekunden und die 50 Meter Schmetterling in 34,99 Sekunden.

Auch Leni-Charlotte Maier (Jahrgang 2009) schwamm in allen Wettkämpfen persönliche Bestleistungen. Bei ihrem ersten Start auf der langen 400 Meter Lagen Strecke schwamm sie auf Anhieb eine Zeit von 6:18,89 Minuten. Ihre größte Verbesserung gelang ihr über 50 Meter Schmetterling. Hier verbesserte sie ihre persönliche Bestmarke um mehr als 6 Sekunden auf 35,46 Sekunden. Über 50 Meter Rücken und Freistil gelangen ihr mit 37,91 und 31,77 Sekunden Bestzeiten, die aktuell für Platz 5 und Platz 12 auf der Baden-Württembergischen Rangliste ihres Jahrgangs reichen.

Deutliche persönliche Bestzeiten schwamm sie auch über 100 Meter Schmetterling, Freistil und 200 Meter Freistil (1:22,62, 1:11,04 und 2:35,58 Minuten). Auf der 100-Meter-Rücken-Strecke bedeuteten 1:22,23 Minuten ebenso eine neue persönliche Bestzeit und Platz neun auf der baden-württembergischen Bestenliste des Jahrgangs 2009.

Jana Fischer (Jahrgang 2004) findet man aktuell auf der baden-württembergischen Bestenliste ihres Jahrgangs auf Platz 3 mit Zeiten von 36,67 Sekunden und 1:20,31 Minuten über 50 und 100 Meter Brust.

Ihre Zeit von 30,85 Sekunden auf der 50- Meter-Schmetterling-Strecke und eine neue persönliche Bestzeit von 1:09,55 Minuten auf der längeren 100-Meter-Strecke sind aktuell jeweils Platz 5 der Bestenliste. Über 50 Meter Freistil verfehlte sie mit 29,65 Sekunden nur knapp ihre eigene Bestmarke, verbesserte sich aber über 100 Meter Freistil und schwamm 1:04,39 Minuten. Damit ist sie auf beiden Freistilstrecken auch noch unter den ersten zehn Schwimmerinnen ihres Jahrgangs in Baden-Württemberg.

Für Niklas Kellermann (Jahrgang 2008) stehen die Schmetterlingstrecken an erster Stelle. Er verbesserte seine persönlichen Bestleistungen über 50 und 200 Meter verbessern und ist mit 31,45 Sekunden und 2:49,94 Minuten aktuell jeweils der Fünftschnellste seines Jahrgangs in Baden-Württemberg und mit einer Zeit von 1:12,57 Minuten auf der 100 Meter Distanz auf Platz 6 der baden-württembergischen Bestenliste des Jahrgangs 2008.

Auf den Freistilstrecken schaffte er über 50, 100 und 200 Meter persönliche Bestzeiten (30,05 Sekunden, 1:05,95 und 2:26,53 Minuten) und stellte sich zum ersten Mal der Herausforderung einer langen Strecke: Nach 11:02,53 Minuten schlug er über 800 Meter Freistil an.

Leon Bastron (Jahrgang 2008) schwamm mit 36,53 Sekunden 1:12,86 Minuten und 2:36,46 Minuten persönliche Bestzeiten über 50 Meter Schmetterling, 100 und 200 Meter Freistil.

Mit seiner Zeit von 33,14 Sekunden auf der 50-Meter- Freistil-Strecke kam nicht ganz an seine persönliche Bestmarke heran. Die 400 Meter beendete er nach 5:28,72 Minuten nur knapp über seiner bisherigen Bestzeit.

Jakob Frieß (Jahrgang 2007) unterbot seine persönliche Bestzeit über 100 Meter Freistil in Schwäbisch Hall. Er schwamm 1:07,84 Minuten.

Auf der längeren 200 Meter Strecke schaffte er ebenso eine persönliche Bestzeit (2:29,65 Minuten) wie auch über 50 Meter Schmetterling (38,12 Sekunden). tvs