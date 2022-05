600 Punkte Vorsprung

Bei Drei-Kämpfen in Möckmühl waren von der LG Hohenlohe nur Starter des 1. FC Igersheim mit dabei. Und diese traten sehr erfolgreich auf und bestätigte damit die gute Nachwuchsförderung im Verein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Klasse W11 setzten sich ganz klar Ines Hofmann und Lena Knebel gegen die Konkurrenz aus Crailsheim und der Unterländer LG durch. Den Grundstein für ihren Sieg legte Ines Hofmann im Sprint über 50 Meter. Mit 8,08 Sekunden war sie die schnellste Läuferin. Es folgte 4,13 Meter im Weitsprung und 31 Meter mit dem Schlagball. Insgesamt ergab es 1240 Punkte, damit blieb sie nur fünf Punkte unter der Bestleistung aus 2021 zu Beginn der Saison. Lena Knebel belegte mit 1132 Punkten den zweiten Platz. Ihre Punktzahl erreichte sie durch 8,52 Sekunden über 50 Meter, 3,64 Meter im Weitsprung und 31 Meter im Schlagball.

Lea Yamina Brauer/W10 bestätigte in ihrem zweiten Wettkampf die Leistungen aus Buchen. Beachtlich die 3,49 Meter im Weitsprung und 8,98 Sekunden über 50 Meter, Mit dem Schlagball warf sie 18 Meter und belegte mit 915 Punkten den zweiten Platz vor ihrer Vereinskollegin Ilaria Ghidelli, die mit 847 Punkten noch einen guten Vorsprung vor der Dritten von der Unterländer LG hatte. Ilaria Ghidelli lief die 50 Meter in 9,76 Sekunden, sprang 3,28 Meter weit und warf den Schlagball auf 20 Meter. Mit in dieser Klasse war Lina Walter, die mit 9,89 Sekunden, 2,85 Meter im Weitsprung und 12 Meter im Schlagball mit 678 Punkten den 5. Platz belegte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Mannschaftswertung belegte sie in der Besetzung Hofmann-Knebel-Brauer mit rund 600 Punkten Vorsprung vor dem TSV Crailsheim mit 3287 Punkten klar den ersten Platz. Schnellster über die 50 Meter in 8,42 Sekunden und mit dem weitesten Satz in die Sandgrube mit 3,61 Meter reichten aber nicht für Jannik Roth/M10 zum Sieg im 3-Kampf. Beim Schlagball mit 25 Meter wurden zu viele Punkte eingebüßt um die Führung nach den ersten Disziplinen zu halten. 852 Punkte reichten dann nur zum dritten Platz. (hl)

Info: Ergebnislisten unter www.leichtathletik-igersheim.de