52. Baden-Württemberg-Duell

Die Schwäbisch Hall Unicorns empfangen am Samstag um 14.30 Uhr die Stuttgart Scorpions im „Optima Sportpark“ zum Lokalderby in der SharkWater GFL. Zum ersten Mal nach 21 Monaten Wartezeit werden auch wieder Zuschauer bei einem Footballspiel im Haller Stadion dabei sein können.

Es ist ein Derby-Klassiker im deutschen und insbesondere im baden-württembergischen Football: Die Schwäbisch Hall Unicorns treten gegen die Stuttgart Scorpions an! In 38 Jahren trafen diese beiden Teams bereits 51 Mal in Punktspielen aufeinander. 28 Mal verließen dabei die Haller als Sieger den Platz, zweimal trennte man sich unentschieden. Den Stuttgartern gelang zuletzt im August 2008 und damit vor fast 13 Jahren ein Erfolg gegen die Haller.

Vieles spricht dafür, dass sich die Gäste am Samstag schwer damit tun werden, diese Statistik zu verbessern, denn hinter den Scorpions liegen turbulente Monate. Das kommerzielle Liga-Projekt European League of Football (ELoF) führte am Standort Stuttgart nicht nur zu kontroversen Diskussionen, sondern bei den Scorpions auch zu einem Vorstandswechsel und spürbaren Abgängen beim sportlichen Personal.

Lediglich ein Erfolg

In ihren bisher vier Spielen der Saison 2021 verbuchten die Landeshauptstädter lediglich gegen die ebenfalls ELoF-gebeutelte Frankfurt Universe einen Erfolg. Mit 55:20 besiegte man am vergangenen Samstag die Hessen und konnte dabei erstmals Patrick Donahue einsetzen. Der amerikanische Receiver, der 2015 und 2016 auch schon bei den Unicorns aktiv war, wechselte als Spieltrainer von Bad Mergentheim nach Stuttgart. In seinem ersten Spiel nach der Wechselsperre konnte er schon deutliche Akzente setzen: drei der acht Scorpions-Touchdowns wurden am Samstag von Donahue erzielt.

Die Unicorns gehen mit dem Rückenwind ihres Erfolgs vom letzten Samstag in das Spiel. In Innsbruck besiegte man die dort heimischen Swarco Raiders im Endspiel um den europäischen CEFL-Bowl mit 22:16. Erstmals konnten die TSGler damit einen internationalen Titel erringen. Sie beeindruckten insbesondere in der zweiten Halbzeit, zu deren Start man noch mit 7:16-Rückstand lag, mit einer starken Leistung.

Zwei Ausfälle

Bereits in Innsbruck hatten die Haller allerdings auch schon mit Besetzungsproblemen im Offense-Backfield zu kämpfen. Maurice Schüle und der Amerikaner John Santiago fallen derzeit wegen Verletzungen am Knie beziehungsweise an der Hand auf der Runningback-Position aus. Die Haller zeigten gegen die Raiders, dass man aber mit Jannis Fiedler und Sebastian Giel starken Ersatz aufbieten kann. Außerdem bekam das Passspiel der Unicorns mehr Gewicht und man hatte damit großen Erfolg.

In der GFL hatten es die Unicorns bisher mit den beiden Aufsteigern zu tun. In Saarbrücken siegten die Haller mit 45:20 und vor vier Wochen startete man mit einem 58:14-Heimerfolg gegen die Ravensburg Razorbacks in die Saison. Damals war man auf den Rängen noch auf 250 Zuschauer aus den eigenen Reihen beschränkt. „Wir sind sehr froh, dass wir am Samstag wieder ein Heimspiel mit deutlich mehr Zuschauern bestreiten dürfen“, sagt der Unicorns-Vorsitzende Jürgen Gehrke.