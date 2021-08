20 neue Bestzeiten

Der Saisonabschluss Wettkampf des TSV Katzwang 05 in Erlangen war für eine TV-Schwimmsportlerin und vier Schwimmsportler aus Bad Mergentheim ein versöhnlicher und spannender letzter Auftritt vor einer kurzen Trainingssommerpause.

Mit 20 persönlichen Bestzeiten bei 22 Einzelstarts bewiesen Dana Aldinger, Jonas Frieß, Vincent Straub (alle Jahrgang 2006) und Daniel Sautner (Jahrgang 2004), dass die wenigen Wassertrainingseinheiten seit Juni im Freibad und seit Mitte Juli im Solymar schon angeschlagen haben und dass man mit Top Drei Platzierungen auf den Jahrgangsbestenlisten Baden Württembergs nicht so weit von der Konkurrenz entfernt ist wie befürchtet.

Daniel Sautner schwamm über 50 Meter Rücken zum ersten Mal unter 30 Sekunden eine persönliche Bestzeit von 29,28 Sekunden und mit 1:06,53 Minuten eine weitere Bestzeit über 100 Meter derselben Lage. Damit belegt er über diese Strecken aktuell die Plätze drei und zwei der baden-württembergischen Bestenliste des Jahrgangs 2004. Mit 59,67 Sekunden schaffte er zum die 100 Meter Freistil zum erstmal unter einer Minute.

Jonas Frieß findet man auf der Bestenliste des DSV für Baden-Württemberg des Jahrgangs 2006 weit vorne. Mit seiner neuen persönlichen Bestzeit über 50 Meter Freistil von 26,03 Sekunden belegt er zurzeit Platz zwei in seinem Jahrgang. Ihm gelang in Erlangen auch eine persönliche Bestzeit über die 400 Meter Freistilstrecke, er schlug auf der langen Distanz nach 4:38,85 Minuten an. Er verbesserte ebenso seine Zeiten über 100, 200 Meter Freistil und 200 Meter Lagen.

Vincent Straub (Jahrgang 2006) startete sechs Mal und verbesserte seine persönlichen Bestzeiten über 50 Meter Rücken, Schmetterling und Freistil, über 100 Meter Rücken und Freistil und über 200 Meter Freistil. Seine größte Verbesserung erzielte er auf 50 Meter Schmetterling, mit 32,78 Sekunden schwamm er fast sieben Sekunden schneller als bisher. Die 100 Meter Freistil beendete er in einer Zeit von 1:05,31 Minuten.

Auch Dana Aldinger (Jahrgang 2006) unterbot bei allen Einzelstarts (50 Meter Rücken, Brust, Freistil und 100 Meter Brust und Freistil) ihre bisherigen Bestzeiten. Ihre beste Platzierung in Erlangen erreichte sie über 50 Meter Brust. Sie schlug in persönlicher Bestzeit von 43,39 Sekunden an. tvs