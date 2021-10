16 „Einhörner“ beim deutschen Nationalteam

Nach längerer Länderspielpause hat der American Football Verband Deutschland (AFVD) zu zwei Sichtungscamps für die Nationalmannschaft eingeladen. Eines davon findet am kommenden Samstag auf dem Nebenplatz des Hagenbachstadions in Schwäbisch Hall statt.

Unter den Teilnehmern sind auch 16 Spieler der Schwäbisch Hall Unicorns sowie die Haller Coaches Jordan Neuman und Christian Rothe. Sechs weitere Unicorns sind am Wochenende für Italien, Österreich und die Schweiz im Einsatz.

Zweites Camp

Bereits am vergangenen Samstag fand in Braunschweig das erste Sichtungscamp der deutschen Nationalmannschaft in diesem Jahr statt. Nun folgt am kommenden Samstag in Schwäbisch Hall das Zweite. Um möglichst kurze Anreisen zu ermöglichen wurde die Sichtung in zwei Teile für den Norden und den Süden aufgeteilt

Die Teilnehmer des Sichtungscamps wurden von den jeweiligen Heimat-Coaches vorgeschlagen. „Die meisten Spieler, gerade die, die im höheren Leistungsbereich aktiv sind, haben wir bereits seit Jahren beobachtet“, sagt der AFVD-Direktor für die Nationalmannschaften Jean-Marc Tappy. „Dazu gesellen sich auch neue Talente, bei denen noch gar nicht sicher ist, ob sie uns im nächsten Jahr zur Verfügung stehen oder vielleicht auch den Weg über ein College in den USA gehen werden. Das können wir nicht vorhersagen, aber wir möchten erst einmal jedem Athleten die Möglichkeit bieten, sich zu zeigen.“

Gesichtet werden die Spieler von den Trainern des Nationalteams, zu deren Chef Anfang dieses Jahres Unicorns-Headcoach Jordan Neuman berufen wurde. Ebenfalls Teil des AFVD-Coaching-Staffs ist der Haller Offense-Line-Coach Christian Rothe.

Viele Unicorns dabei

Vom Haller GFL-Kader werden mit Robert Hager, Marlon Werthmann, Raphael Zistler, Moritz Schreiber, Lukas Maier, Tobias Löffler, Joshua Haas, Christian Köppe, Aurieus Minton, Eduard Fütterer, Louis Bach, Jannis Fiedler, Tim Stadelmeyer, Moritz Böhringer, Junior Nkembi und Simon Butsch gleich 16 Spieler teilnehmen.

Nominiert wurden auch Alexander Kress, Jan Klenk und Alexander Haupert. Während Haupert verletzungsbedingt ausfällt, müssen Klenk und Kress aus beruflichen Gründen auf die Teilnahme am Samstag leider verzichten. Das Camp findet aufgrund der immer noch kritischen Corona-Situation ohne Besucher und Zuschauer statt. „Wir sind für die Gesundheit der Spieler und unseres Staffs verantwortlich. Daher haben wir uns dafür entscheiden, jedes Risiko auszuschließen, dass das Wohl aller auch nur ansatzweise gefährden könnte“, erklärt Jean-Marc Tappy dazu.

In Sachen Nationalmannschaften sind am Wochenende auch sechs weitere Spieler der Unicorns aktiv. Am Samstag tritt Österreich mit dem Unicorns-Receiver Yannick Mayr in Koppenhagen im Spiel um den fünften Platz der EM-Runde gegen Dänemark an.

EM-Finale in Malmö

Ebenfalls am Samstag spielt Fauset Masri mit dem Schweizer Team in Basel gegen die russische Auswahl um den neunten Platz der EM.

Einen Tag später findet dann in Malmö das EM-Finale zwischen Schweden und Italien statt. Daran werden auf Seiten Italiens die Haller Cody Pastorino, Nick Alfieri, Alessandro Vergani und Francesco Fanti teilnehmen. axst