05-er haben alles selbst in der Hand

Zwei Wochen nach dem Hinrunden-Turnier richten die Erstliga-Wasserballer des SV Würzburg 05 das Rückrunden-Turnier im heimischen Wolfgang-Adami-Bad aus. Nach dem hart umkämpften Turnier in Krefeld-Uerdingen ergibt sich sportlich eine interessante Ausgangssituation. Der SV Bayer Uerdingen steht nach drei Siegen ungeschlagen an der Spitze der Gruppe C, während die Nullfünfer mit 3:4 Zählern punktgleich mit der SGW Köln und dem Düsseldorfer SC dahinter liegen. Nach den beiden Turnieren der Vorrunde qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten für die Relegation zu den Playoffs der Wasserball-Bundesliga.

AdUnit urban-intext1

„Wir haben sportlich alles in der eigenen Hand“, sagt Würzburgs selbstbewusster Trainer Matthias Försch und ergänzt: „Die Tabellenkonstellation verspricht spannende Spiele.“

Turnierplan im Adami-Bad Für das Bundesliga-Rückrunden-Turnier der Vorrundengruppe C im Würzburger Wolfgang-Adami-Bad sind keine Zuschauer zugelassen. Der Turnierplan sieht wie folgt aus: Samstag, 24. April 15 Uhr: SGW Köln – SV Würzburg 05 – 17 Uhr: Düsseldorfer SC – Bayer Uerdingen. Sonntag, 25. April 10 Uhr: SV Würzburg 05 – Düsseldorfer SC. – 12 Uhr: SGW Köln – Bayer Uerdingen. – 15 Uhr: SGW Köln – Düsseldorfer SC. – 17 Uhr: SV Würzburg 05 – Bayer Uerdingen.

Im Adami-Bad steht nun also ein spannender Dreikampf um Platz 2 bevor. Förschs Trainerkollege und Centerspieler Iñaki Urkiaga, der beim ersten Turnier mit insgesamt vier Toren glänzte, meint: „Wir haben gesehen, dass wir gegen alle drei Mannschaften Chancen haben und gewinnen können. Das Ziel ist klar: Wir wollen Platz zwei.“ Das Trainerteam glaubt an seine Mannschaft und hofft auf den Heimvorteil: „Wir sind traditionell sehr heimstark. Natürlich werden wir das Publikum und die gute Stimmung in der Halle vermissen, wollen aber dennoch von der gewohnten Umgebung profitieren.“

Gelingt die Revanche?

Starten werden die Nullfünfer gegen die SGW Köln. Hier wollen sie Revanche für die 8:12-Niederlage im ersten Turnier nehmen. Urkiaga: „Das war mit Abstand unser schwächstes Spiel der Hinrunde, wir waren im dritten Spiel binnen 24 Stunden platt und ausgelaugt. Dieses Mal werden wir eine ganz andere Leistung ins Wasser bringen.“

AdUnit urban-intext2

Die beiden Partien am Sonntag schätzt Matthias Försch unterschiedlich ein: „Auch gegen Düsseldorf erwarten wir ein Duell auf Augenhöhe, wenn es uns gelingt in der Defensive erneut so konzentriert zu agieren, sehe ich gute Chancen fü uns“. Im Hinspiel gelangen Düsseldorf lediglich vier Tore. Deutlich schwerer wird es dann wohl gegen Bayer Uerdingen. „Sie haben die nominell stärkste Mannschaft. Das wird eine Herkulesaufgabe im dritten Turnierspiel.“

Insgesamt demonstrieren Matthias Försch und Iñaki Urkiaga große Zuversicht: „Wir gehen nicht euphorisch, aber voller Selbstbewusstsein in das Wochenende. Alles kann passieren. Wir wollen mindestens zwei Siege und damit Platz zwei holen.“

AdUnit urban-intext3

Neben allen sportlichen Ziele wartet auf den SV 05 abseits des Beckens viel Arbeit. „Die Durchführung eines solchen Turniers unter Pandemiebedingungen erfordert einen enormen Organisationsaufwand,“ so Matthias Försch, der mit Iñaki Urkiaga, Abteilungsleiter Jochen Fritz sowie Mannschaftsarzt Dr. Ralf Schauer die Vorbereitungen leitet. svw

AdUnit urban-intext4