Zwei Heimspiele und ein Neuer

Die Rückrunde in der Basketball-Bundesliga (BBL) beginnt für die Würzburg Baskets auf einem Playoffplatz und mit zwei Heimspielen innerhalb von vier Tagen: Am Freitag, 3. Februar, um 20.30 Uhr machen die Niners Chemnitz Station in der tectake-Arena Station, und am Montag, 6. Februar, sind um 19 Uhr die Veolia Towers Hamburg zu Gast. Für beide Partien sind noch Tickets aller Kategorien im Onlineshop verfügbar.

Nach dem Wechsel von Xeyrius Williams nach Israel wird Trainer Sasa Filipovski vermutlich wieder Rookie Collin Welp mehr Einsatzzeit einräumen. © Heiko Becker

Während die Würzburg Baskets vier ihrer ersten fünf Rückrunden-Spiele in der heimischen „Turnhölle“ austragen, sind die Niners Chemnitz derzeit viel auf Reisen: Nach Cholet, Braunschweig und Porto ist die Unterfrankenmetropole die vierte Station einer Auswärtstour, die am Sonntag in Crailsheim weitergeht und am kommenden Mittwoch in Rumänien endet.

Grund dafür ist das Erreichen der zweiten Runde im Europe Cup, in dem die Sachsen sich am vergangenen Dienstag beim bisher ungeschlagenen Tabellenführer FC Porto mit einem 86:74-Erfolg das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geholt haben dürften, nachdem sie zwei Tage davor beim BBL-Kellerkind in Braunschweig eine 71:78-Niederlage einstecken mussten.

Die Partie bei den Braunschweiger Löwen war außerdem der Auftakt zu einer Serie von sieben Pflichtspielen innerhalb von 18 Tagen, die der argentinische Headcoach Rodrigo Pastore und sein Team bis Mitte des Monats bestreiten werden.

Nach Platz sechs und der Playoff-Premiere in der vergangenen Spielzeit, in der die Niners auch das Pokal-Halbfinale erreichten, sind sie nach einem schwierigen Saisonstart in der BBL mit inzwischen neun Siegen aus 15 Spielen erneut auf Playoff-Kurs.

Eine ihrer sechs Niederlagen mussten sie am 4. Spieltag zuhause gegen die Würzburg Baskets hinnehmen: Dank eines starken vierten Viertels setzten sich damals die Unterfranken in der Messe Chemnitz mit 86:81 durch.

Seit dem Bundesliga-Aufstieg der Sachsen trafen beide Klubs t fünf Mal aufeinander. Die Unterfranken haben drei Partien gewonnen, zwei davon auswärts. Zu gemeinsamen ProA-Zeiten gab es vier Begegnungen mit drei Würzburger Erfolgen, darunter das legendäre Do-or-Die-Duell um den BBL-Aufstieg am 23. April 2011 in der ausverkauften Turnhölle.

Gleich drei Münchner Nachwuchs-Talente gehören in dieser Saison zum Nines Lader: Nelson Weidemann (seit Saisonbeginn) und Jason George (seit Mitte Dezember) wurden vom FC Bayern München ausgeliehen, dazu kommt mit Kilian Binapfl ein dritter deutscher Spieler, der aus dem Münchner Nachwuchsprogramm stammt.

Würzburg holt Dayon Griffin

Kurz vor dem Start in die Rückrunde haben die Würzburg Baskets eine Verstärkung für die Guard-Positionen verpflichtet: Dayon Griffin kommt aus der ersten ungarischen Liga nach Würzburg und hat einen Vertrag bis Saisonende erhalten.

„Wir sind auch noch auf der Suche nach einem Power Forward als Nachfolger von Xeyrius Williams. Aber auch Dayon Griffin wird uns in den wichtigen Spielen der nächsten Wochen helfen, nachdem wir einige angeschlagene Spieler haben“, sagt Kresimir Loncar, Manager Sport und Scouting der Würzburg Baskets: „Er hat schon einige Jahre Erfahrung in Europa und will bei uns den nächsten Schritt gehen. Er hat einen soliden Wurf, kann auch gut passen und ist ein Teamplayer.“

Der 1,96 Meter große Guard kommt direkt aus dem Erstliga-Spielbetrieb in Ungarn. Nach elf Partien für Kaposvar (14,2 Punkte/3,5 Assists/42 Prozent Dreierquote) wechselte er kurz vor Weihnachten zeitlich befristet nach Solnok. Für den Tabellenzweiten der ungarischen A-Division hat Griffin am Dienstag sein letztes Spiel absolviert und dabei 9,7 Punkte im Schnitt erzielt.

Nach seiner Zeit an der Louisiana Tech University und der University of Central Florida und vor seinem Wechsel nach Ungarn hat der am 21. Dezember 1995 in St. Petersburg/Florida geborene Würzburger Neuzugang bereits in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Kosovo, in der Ukraine, in Polen, in Griechenland und auf Zypern Basketball gespielt.

Griffin wird bereits im Heimspiel am Freitag gegen Chemnitz mit der Rückennummer 2 spielberechtigt sein. Ob er spielt und wie viele Minuten es sein werden, entscheidet Headcoach Sasa Filipovski erst am Spieltag. pw