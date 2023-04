Würzburg gewinnt "Krimi" in Crailsheim und darf weiter träumen

Crailsheim/Würzburg. Die Bundesliga-Basketballer aus Würzburg haben nach einem zwischenzeitlichen 21-Punkte-Rückstand (22. Minute) die Partie bei den Hakro Merlins Crailsheim noch gedreht und nach einer dramatischen Schlussphase mit 86:85 (20:24, 16:25, 31:18, 19:18) gewonnen. Damit darf die Mannschaft von Headcoach Sasa Filipovski weiter von der Teilnahme an den Playoffs um die Deutsche Meisterschaft träumen. Nach einer schwachen ersten Hälfte zeigten die Baskets nach dem Seitenwechsel unglaubliche Moral. Innerhalb von nur acht Minuten erzielte Cameron Hunt 20 Punkte und brachte damit sein Team fast im "Alleingang" wieder heran. In der Schlussphase der Partie wechselte die Führung mehrmals. Die beiden letzten und damit entscheiden Würfe zum Auswärtssieg traf Stanley Whittaker drei Sekunden vor Schluss von der Freiwurflinie. Für die Baskets geht es schon am Dienstag, 18. April, um 19 Uhr mit einem Heimspiel gegen Oldenburg weiter.

