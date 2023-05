Würzburg braucht jetzt ein kleines "Basketball-Wunder"

Frankfurt/Würzburg. Fraport Skyliners Frankfurt – Würzburg Baskets 86:77

(20:16, 17:19, 24:19, 25:23)

Frankfurt: Theodore (28 Punkte/davon 6 Dreier), Lewis (25/7), Wank (10/2), Cooke Jr. (8), Haarms (6), Onyejiaka (5), Washington (4), Frazier.

Würzburg: Hunt (23/4), Williams (17/4), Whittaker (15/1), Welp (9/1), Carvacho (6), Stanic (4), Griffin (3/1), Böhmer.

Zuschauer: 5002 (ausverkauft).

Am „Tag der Arbeit“ haben die Würzburger Bundesliga-Basketballer vermutlich den Einzug in die Playoffs endgültig verspielt. Unter den Augen von Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert, der früher bekanntlich sowohl für Würzburg als auch – und das deutlich länger – für Frankfurt an der Seitenlinie stand, unterlagen die Baskets den abstiegsgefährdeten Fraport Skyliners mit 77:86.

Damit ist klar, dass sie die Playoffs nicht mehr aus eigener Kraft erreichen können, sondern Schützenhilfe benötigen. Das einzige, was sie noch selbst tun können, ist ein Sieg am Donnerstag, 4. Mai, um 20.30 Uhr gegen die Basketball Löwen aus Braunschweig. Und danach können sie nur noch hoffen, dass die Niners aus Chemnitz nicht in Ludwigsburg und in Heidelberg gewinnen und dass die Seawolves aus Rostock aus den Begegnungen in Ulm und zu Hause gegen Ludwigsburg ebenfalls keine zwei Siege mehr holen.



