Würzburg Baskets verpassen die nächste Überraschung nur knapp

Würzburg. Die Playoff-Hoffnungen der Würzburg Baskets haben zwar einen kleinen Dämpfer erlitten, sind aber nach wie vor intakt. Gegen den Tabellenvierten der Bundesliga und Pokalhalbfinalisten EWE Baskets Oldenburg unterlagen die Unterfranken vor 2159 Zuschauern in eigener Halle mit 78:82 (17:24, 22:16, 19:13, 20:29). Nach wechselvollem Spielverlauf führten die Würzburger zu Beginn des letzten Viertels bereits mit sechs Punkten und standen vor der nächsten Überraschung, doch dann setzte sich die spielerische Klasse und auch die Cleverness der Norddeutschen durch. Das nächste Spiel in der Bundesliga bestreiten die Baskets nun am Samstag, 22. April, um 20.30 Uhr bei den MHP Riesen in Ludwigsburg,

