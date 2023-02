Würzburg Baskets senden finanziellen Hilferuf

Würzburg. Basketball-Bundesligist Würzburg Baskets hat einen finanziellen Hilferuf an aktuelle sowie potentielle Sponsoren aus der Region Mainfranken gesendet. Während es sportlich momentan beinahe wie geschmiert läuft, bereitet die wirtschaftliche Seite Probleme. Geschäftsführer Steffen Liebler sagte am Freitag bei einer eigens aus diesem Grund anberaumten Pressekonferenz: "Durch den Rückzug mehrerer großer Sponsoren in den vergangenen und der bisher nicht erfolgreichen Suche nach einem neuen Haupt- und Namenssponsor ist nach aktuellem Stand die nötige finanzielle Grundlage für eine Lizenzerteilung für die kommende Saison noch nicht gegeben." Der Klub sei zwar schuldenfrei und werde auch die aktuelle Spielzeit ohne finanzielles Defizit abschließen, doch "aktuell fehlen rund 1,5 Millionen Euro, um auf demselben Niveau wie jetzt planen zu können."

