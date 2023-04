Würzburg Baskets müssen weiter um die Playoffs zittern

Würzburg. Würzburg Baskets – BG Göttingen 74:92 (26:22, 18:30, 15:20, 15:20)

Würzburg: Whittaker (23 Punkte/davon 1 Dreier), Hunt (18/2), Hoffmann (8/1), Carvacho (7), Williams (6), Stanic (6), Welp (4), Griffin (2), Böhmer.

Göttingen: Pape (19/2), Frey (19/3), Smith (16), Crandall (13), Bess (10/2), Mönninghoff (6/1), Hammonds (5), Kamp (4).

Zuschauer: 2519.

Die Würzburger Bundesliga-Basketballer müssen weiter um den Einzug in die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft bangen. Gegen die BG Göttingen gab es beim 74:92 die dritte Bundesliga-Niederlage in Folge für die Baskets.

Die Gäste aus Niedersachsen stehen damit erstmals selbst in den Playoffs. Für Würzburg ist der Traum allerdings noch längst nicht ausgeträumt. Im Gegenteil: Sie haben immer noch recht gute Chancen und es vor allem auch selbst in der Hand. Mit zwei Siegen in den noch ausstehenden beiden Spielen in Frankfurt (Montag, 1. Mai) und zu Hause gegen Braunschweig (Donnerstag, 4. Mai) wäre die Playoff-Qualifikation endgültig unter Dach und Fach. Es wäre das erste Mal seit 2016, dass Würzburg in der Runde der besten Acht wieder dabei wäre.

Gegen Göttingen verloren die Baskets nach ansprechendem Beginn im zweiten Viertel die Kontrolle über das Spiel. Im Angriff fehlten häufig die zündenden Ideen, aber auch immer wieder das Wurfglück. Die „Veilchen“, angeführt von dem überragenden deutschen Forward Till Pape, zeigten das deutlich variablere Spiel und siegten verdient

