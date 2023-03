Vorgezogenen Duell um die „Playoffs“

Achter gegen Neunter in der tectake- Arena: Zwischen den Würzburg Baskets und ratiopharm Ulm geht es zum Start ins erste Frühlings-Wochenende im direkten Duell um die Playoff-Plätze der Basketball-Bundesliga (BBL). Die Ulmer haben ihre letzten acht Pflichtspiele in Folge in der Würzburger „Turnhölle“ für sich entschieden. Sollten sie diese Serie fortsetzen, ziehen sie in der Tabelle an den Unterfranken vorbei. Die Gastgeber haben sechs ihrer letzten acht Heimspiele gewonnen und wollen mit dem vierten Heimsieg in Folge nach der Länderspielpause in die entscheidende Phase der Hauptrunde starten.

Sprungball zu dieser Partie des 22. Spieltags ist am heutigen Freitag, 3. März, um 20.30 Uhr.

Letzter BBL-Heimsieg: 2011

Zuletzt waren die Ulmer bei der Saisoneröffnung am 11. September 2022 in der tectake-Arena zu Gast und mussten sich ersatzgeschwächt knapp mit 79:77 geschlagen geben. Eine Ulmer Niederlage auf Würzburger Parkett gab es davor zum letzten Mal am 5. November 2011, als die Baskets ihr erstes BBL-Heimspiel gegen ratiopharm ulm durch einen Treffer von Gilbert Brown 2,2 Sekunden vor dem Ende mit 61:59 gewannen.

Am Ende der Spielzeit 2011/2012 trafen beide Klubs dann im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft aufeinander, das die Ulmer auf dem Weg zur Vizemeisterschaft in drei Spielen für sich entscheiden konnten. Von den bisher 24 Pflichtspielen in Liga und Pokal konnten die Würzburger nur vier gewinnen, drei davon in der ratiopharm-Arena in Neu-Ulm – darunter auch das Hinspiel der laufenden Saison, das Mitte Januar stattgefunden hat.

Bryce und Böhmer fallen aus

In der Länderspielpause konnten beide Coaches aus unterschiedlichen Gründen teilweise nur in kleiner Besetzung trainieren. Bei den Würzburg Baskets fällt derzeit neben dem an der Schulter verletzten CJ Bryce auch Julius Böhmer mit Leistenproblemen aus. Ulm musste mit den beiden Brasilianern Yago dos Santos und Bruno Caboclo, Karim Jallow (Deutschland), Juan Nunez (Spanien) und Fedor Zugic (Montenegro) gleich auf fünf Spieler verzichten, die bis Anfang der Woche mit ihren Nationalmannschaften bei der WM-Qualifikation im Einsatz waren.

Die „Brasilien-Connection“ der Schwaben ist auch an der Spitze der team-internen Scorerliste zu finden: Center Bruno Caboclo, der als Nachverpflichtung im Hinspiel gegen Würzburg seine BBL-Premiere feierte, hat in seinen ersten sechs Partien 15,7 Punkte aufgelegt, Spielmacher Yago dos Santos kommt auf 13,2 Zähler und 5,1 Korbvorlagen. Außer den beiden Südamerikanern punkten im breit aufgestellten Ulmer Aufgebot noch Karim Jallow (11,6 Punkte/39 Prozent Dreierquote) und der US-Amerikaner Brandon Paul (11,2 Punkte) regelmäßig zweistellig.

Auf die Tagesform kommt es an

„Ulm hat eine sehr starke Mannschaft mit vielen sehr erfahrenen Spielern wie Thomas Klepeisz und Brandon Paul. Juan Nunez, Karim Jallow und die beiden Brasilianer haben in der WM-Qualifikation stark gespielt. Wir müssen uns auf uns und unsere Stärken konzentrieren, und dann kommt es auf die Tagesform an“, sagt Baskets-Headcoach Sasa Filipovski, der hinzufügt: „Wir haben nach vier freien Tagen fast zwei Wochen lang hart gearbeitet und sind gut vorbereitet. Am vergangenen Wochenende hatten wir auch ein gutes Testspiel in Bamberg, in dem wir einige Dinge ausprobiert haben. Ich erwarte ein sehr physisches und hartes Spiel. Wir werden wie immer kämpfen und alles geben, um das Spiel vor unseren Fans zu gewinnen.“ pw