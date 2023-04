Tür zu Playoffs weit aufgestoßen

Wenn um kurz vor Mitternacht noch feiernde Würzburger Basketballfans auf dem Parkplatz der Bamberger „Brose-Arena“ zugegen sind, muss etwas Besonderes passiert sein. Die Würzburg Baskets rangen Brose Bamberg nach Overtime mit 106:99 nieder. Mann des Abends war Stanley Whittaker. Der Würzburger Point Guard erzielte 37 Punkte.

Die Fans standen Spalier vor dem Mannschaftsbus der Baskets. „Derbsieger! Derbysieger! Hey, hey!“, ertönte es durch den Bamberger Nachthimmel. Spieler und Trainer klatschen, tanzten und sangen mit. Die Würzburger Basketballer, obwohl die Zukunft des Klubs aus wirtschaftlichen Gründen reichlich ungewiss ist, schweben in dieser Saison auf Wolke 7, die geradewegs in die Playoffs führen könnte.

Die Vorzeichen waren klar: das Frankenderby war ein direktes Duell um die Playoff-Plätze. Die Partie vor 4541 Zuschauern (das Derby war in der Vergangenheit schon weit besser besucht) begann ansehnlich. Bambergs Offensivaktionen wirkten flüßiger, aber nicht unbedingt zielsicher. Würzburg tat das, was es seit Wochen tut: Einzelaktionen, viele Würfe aus der Halbdistanz, aggressiv bei den Offensivrebounds. Mit 22:20 ging das Auftaktviertel an die Gäste. Anschließend drückte Bamberg aufs Gaspedal, traf besser von jenseits der Dreipunktelinie und intensivierte die Defensivarbeit. In den letzten drei Minuten des Viertels gelang Würzburg kein Treffer aus dem Feld mehr. Mit einer Acht-Punkte-Führung für den neunmaligen Deutschen Meister ging es in die Halbzeit.

Das Derby war auch das Duell der beiden US-Point Guards. Patrick Miller aus Chicago, 30 Jahre alt, über 17 Punkte und fünf Assists im Schnitt, auf Seiten der Bamberger. Stanley Whittaker aus Philadelphia, 28 Jahre alt, über 18 Punkte und fünf Assists im Schnitt, auf Seiten der Würzburger. Lange war es ein Duell auf Augenhöhe – auf höchstem BBL-Niveau. Miller und Whittaker bestimmten jeweils den Takt. Keine halbe Minute vor Schluss – beim Stand von 88:84 für Bamberg – wurde Miller nach seinem fünften Foul disqualifiziert. Der Anfang vom Ende für die Oberfranken. Durch jeweils zwei verwandelter Freiwürfe von Cameron Hunt und Dayon Griffin, erzwangen die Gäste, die durch Griffin Dreierversuch fast sogar noch den Buzzer-Beater zum Sieg erzielt hätten, die Verlängerung.

Spätestens in der fünfminütigen Extrazeit war endgültig kein Halten mehr für die Stanley-Whittaker-Show. „Wir haben es über die gesamte Spielzeit nicht geschafft, ihn in den Griff zu bekommen“, musste hinterher Bambergs Headcoach Oren Amiel zugeben. 24 seiner insgesamt 37 Punkte (Karrierebestwert) erzielte der Würzburger in den letzten 15 Minuten des Spiels. „Er hat uns nach allen Regeln der Kunst gedemütigt“, fasste Amiel die herausragende Vorstellung des Würzburger Anführers, der letztes Jahr noch in der zweitklassigen ProA für Karlsruhe am Ball war, zusammen.

In einen Rausch gespielt

Aber nicht nur Whittaker spielte sich in einen Rausch. Der Mann, der auch in der Heimat lange unter dem Radar flog und an keinem der großen Colleges spielte, steckte das ganze Team an. Die beiden Center, Filip Stanic (16 Punkte, 6 Rebounds) und Nico Carvacho (4 Punkte, 7 Rebounds) etwa präsentierten sich bärenstark, genauso wie die beiden emsigen Flügelspieler, Kapitän Felix Hoffmann (13 Punkte) und Colin Welp (10 Punkte, 5 Rebounds). In den Schlusssekunden der Verlängerung zogen die Baskets nicht nur den Sieg auf ihre Seite, es gelang ihnen fast irrwitzig sogar noch den direkten Vergleich für sich zu entscheiden. Das Hinspiel gewann Bamberg mit 79:73 in Würzburg. Der Vergleich könnte am Ende bei Punktgleichheit den Ausschlag für die Playoffs geben.

„Sie waren smarter als wir. Daher haben sie den Sieg auch verdient“, konstatierte Bambergs Amiel. Trotz aller Derby-Euphorie drückte Würzburgs Headcoach Sasa Filipovski aber freilich noch auf die Bremse: „Step by Step. Game by Game.“ Die Floskel braucht keine Übersetzung. Weiter geht es mit einer „Mammutwoche“: Am Mittwoch auswärts gegen Alba Berlin und am Ostermontag daheim gegen den FC Bayern.