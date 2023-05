Playoffs finden ohne die Würzburg Baskets statt

Würzburg. Würzburg Baskets - Basketball Löwen Braunschweig 73:77

(12:19, 25:22, 15:17, 21:19)

Würzburg: Whittaker (21 Punkte/davon 2 Dreier), Hunt (21/3), Welp (11/1), Williams (8/2), Carvacho (7), Griffin (5), Hoffmann, Böhmer.

Braunschweig: Sleva (31/3), Cole (9), Krämer (8/1), Myles (8), N. Tischler (7/1), Bango (6), Amaize (4), Turudic (4), B. Tischler, van Slooten.

Zuschauer: 2949.

Die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft in der Basketball-Bundesliga finden definitiv ohne die Würzburg Baskets statt. Das Team von Trainer Sasa Filipovski unterlag am Donnerstag in seinem letzten Saisonspiel zu Hause gegen die Basketball Löwen aus Braunschweig mit 73:77. Da kurz zuvor Heidelberg beim FC Bayern München gewonnen hatte und die Academics am letzten Spieltag noch gegen Chemnitz spielen, war schon vor Beginn der Baskets-Partie klar, dass im Falle einer Niederlage zumindest eines dieser beiden Teams in der Tabelle vor Würzburg liegen wird. Der personell erneut dezimierten Baskets-Mannschaft merkte man auch gegen Braunschweig an, dass der Akku absolut leer ist. Dennoch kämpfte das Team nach langem Rückstand aufopferungsvoll, ging sogar kurz vor Schluss zum ersten Mal überhaupt in Führung, doch stand Würzburg bei Spielende erneut mit leeren Händen da. Insgesamt jedoch war es eine überraschend starke Saison, die die Unterfranken gespielt hatten. Am Ende fehlte nicht viel zum Happy-End.