Noch eine Rechnung offen

Sechs Tage nach dem höchsten BBL-Sieg der Klubgeschichte gegen Hamburg (wir berichteten ausführlich sowohl in unserer Print-Ausgabe als auch online) haben die Würzburg Baskets die nächste Chance, sich in der Basketball-Bundesliga für eine schmerzhafte Niederlage im Hinspiel zu revanchieren: Am 20. Spieltag ist der Tabellenachte aus Unterfranken in der Stadthalle Weißenfels beim Syntainics MBC

...