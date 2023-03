Mit richtiger Chemie

Es ist das direkte Duell um die Playoff-Verfolger-Positione: Die Würzburg Baskets treten am 25. Spieltag der Basketball-Bundesliga beim Tabellenzehnten Rostock Seawolves an und wollen ihren neunten Rang mit einem Auswärtssieg verteidigen. Das Hinspiel in der tectake ARENA ging mit 97:87 an die Unterfranken. Sprungball in der Stadthalle Rostock ist am Samstag um 20.30 Uhr.

„Es ist im Leben immer wichtig, sich Ziele zu setzen. Ich will, dass wir hungrig bleiben und versuchen, unsere Chance auf die Playoffs zu nutzen. Wir haben eine wirklich gute Teamchemie, das ist unsere Stärke und der wichtigste Grund für unseren Erfolg. Wenn wir es nicht schaffen, werde ich nicht enttäuscht sein, denn wir müssen auch realistisch bleiben. Fast alle anderen Klubs haben sich noch einmal verstärkt“, sagt Baskets-Heradcoach Sasa Filipovski vor dem wichtigen Duell.

Ausgeglichen besetzt

„Aus meiner Sicht kämpfen noch fünf Mannschaften um die Plätze sieben und acht. Rostock hat ein starkes Team, sie haben gerade auswärts in Bamberg gewonnen, obwohl Derrick Alston nicht spielen konnte. Sie sind gut gecoacht, spielen einen guten Basketball und sind sehr ausgeglichen besetzt“, so Filipovski weiter: Es werde eine große Herausforderung, „auch weil wir gerade einige kranke Spieler haben“.

Der Sieger der Partie übernimmt den achten Tabellenplatz, falls Bamberg am Sonntag in Berlin den Kürzeren zieht. Auch der direkte Vergleich dürfte im Hauptrunden-Endspurt noch eine wichtige Rolle spielen.