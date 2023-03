„Felix Hoffmann-Show“ im Frankenderby

Würzburg Baskets – medi Bayreuth 96:89

Die 2860 Zuschauer in der Würzburger Tectake-Arena bekamen am vergangenen Freitagabend Bundesligabasketball, mit allem was dazu gehört, geboten. Zum insgesamt 22 Mal standen sich die Würzburg Baskets und medi Bayreuth im Frankenderby in Deutschlands höchster Spielklasse gegenüber. Neben allerhand internationaler Profis auf beiden Seiten, führten zwei echte fränkische Basketball-Originale ihre Teams aufs Feld: Der aus Nürnberg stammende Nationalmannschafts-Point Guard Bastian Doreth seine Bayreuther und der „Würzburg Warrior“ seine Baskets – und wie. Es sollte der Galaabend des Ur-Würzburgers werden.

Die Vorzeichen standen klar auf den siebten Saison-Heimsieg der Würzburg Baskets. Bayreuth, in den letzten Jahren immer zuverlässig meist Bundesliga-Mittelmaß, mit gelegentlichen Ausflügen in die Playoffs, droht ganz akut der Absturz in die Zweitklassigkeit. Das Tabellenschlusslicht reiste mit nur drei Siegen auf dem Konto, und noch gar keinem in fremden Hallen, in die sogenannte „Turnhölle“ nach Würzburg. Die Mannen von Headcoach Mladen Drijencic sollten sich dann aber mehr als teuer verkaufen. „Wir wussten, dass Bayreuth ums Überleben kämpft und alles geben würde. Es war ein wirklich schweres Spiel“, gab Baskets-Headcoach Sasa Filipovski bei der Pressekonferenz zu Protokoll. Das Spiel der Würzburger war vor allem im ersten Abschnitt geprägt von ungewohnt vielen“dummen“ Fehlern, wie Filipovski präzisierte. Trotzdem gingen die Hausherren mit einer knappen 47:44-Führung in die Halbzeit.

Knallharter Kämpfer

Danach folgte die „Felix Hofmann-Show“. Der 33-Jährige trat in seinen vorherigen 177 Bundesliga-Einsätzen für Würzburg allermeist als knallharter Kämpfer auf, der wenig bis manchmal gar nichts Nennenswertes auf dem Statistikbogen zu verzeichnen hatte. „Seine Leistung war unglaublich heute“, befand Bayreuths Trainerfuchs Drijencic. Im Frankenderby zeigte Hoffmann ein ungeahntes Offensivfeuerwerk mit 18 Punkten, davon sechs durch verwandelte Dreipunktewürfen von zehn Versuchen. Jeweils Hoffmanns Karrierebestwert. Der Coach gebe ihm einfach viel Selbstvertrauen, verriet der „MVP“ des Spiels hinterher. „Er sagt immer, jeder offene Wurf ist ein guter Wurf für mich, und dann nehme ich die Dinger.“ In der Tat ließen die Bayreuther den Flügelspieler sträflich frei in der Ecke stehen. Der „Würzburg Warrior“ bestrafte das eiskalt. Erst in der regulären Spielzeit, die nach umkämpften 78:78 in die fünfminütige Verlängerung musste, in der die Hoffmann-Show dann mit zwei „Dreiern“ nahtlos fortgeführt wurde. Der „emotional Leader“ wuppte den Heimsieg fast im Alleingang. „In der Verlängerung hat uns dann die Atmosphäre in der Halle zu sehr beeindruckt, und die Qualität unserer Entscheidungen hat nachgelassen“, erklärte Bayreuths Drjiencic. Würzburg bleibt nach dem 96:89-Sieg im Rennen um die Playoff-Plätze.

In der Pressekonferenz erklärte Baskets-Trainer Filipovski, dass Würzburg mit einem der niedrigsten Etats der Liga gerade Außergewöhnliches leistet. Der Sprung in die Playoffs wäre gewiss ein gewaltiger Coup. Vielleicht wäre er auch das letzte große Highlight in der Würzburger Profibasketball-Ära auf unbestimmte Zeit. Die Zukunft des Klubs ist ungewiss. Die Fans forderten beim Frankenderby mit einer Choreographie den überfälligen Bau einer neuen Arena.

Neben einem modernen Bauwerk fehlt es aber auch an potenten Geldgebern, um weiter BBL-Standort bleiben zu können. Ein Hoffnungsträger ist der Unternehmer Markus Wolf, der die letzten Jahre viel Geld in den Fußball-Regionalligisten FC 05 Schweinfurt gesteckt hat. Bei den Fußballern tritt er ab nächster Saison deutlich kürzer. Bei den Baskets wurde er am Freitag als neuer Sponsor begrüßt. Vielleicht sorgt er mit dafür, dass die Würzburger Fans noch viele Bundesliga-Abende genießen dürfen.