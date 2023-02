Drei kurze Tage nach dem Heimsieg gegen die Niners Chemnitz (vom Freitagabend-Spiel berichteten wir online) wartet bereits die nächste Herausforderung auf die Würzburg Baskets: Am 19. Spieltag der Basketball-Bundesliga sind die Veolia Towers Hamburg in der „tectake-Arena“ zu Gast. Die Unterfranken wollen am Montagabend mit dem nächsten Heimsieg Revanche für die Niederlage im Hinspiel nehmen

...