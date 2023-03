Baskets schlagen Bayreuth

Würzburg. Würzburgs Basketballer haben in einem dramatischen Overtime-Krimi am Freitagabend das Frankenderby der Basketball-Bundesliga gegen medi Bayreuth mit 96:89 gewonnen. Nach 40 Minuten stand es 78:78. Damit erhalten die Unterfranken die Hoffnung aufrecht, sich wieder einmal für die Playoffs zu qualifizieren.Würzburgs Basketballer haben in einem dramatischen Overtime-Krimi am Freitagabend das Frankenderby der Basketball-Bundesliga gegen medi Bayreuth mit 96:89 gewonnen. Nach 40 Minuten stand es 78:78. Damit erhalten die Unterfranken die Hoffnung aufrecht, sich wieder einmal für die Playoffs zu qualifizieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1