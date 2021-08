Zweiter Testspielsieg

Das zweite Testspiel von Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg gegen den tschechischen Erstligisten USK Prag war fast eine Kopie des ersten: Wie schon zwei Taghe zuvor waren die Würzburger „Baskets“ im Rebound deutlich überlegen, erzielten 18 Second-Chance-Punkte und lagen nach 35 gespielten Minuten deutlich mit 72:50 vorne. Am Ende gab es einen ungefährdeten 78:62-Erfolg, bei dem zwei spieler sogar ein Double-Double auflegten. Topscorer war Nicolas Carvacho mit starker Trefferquote und 19 Punkten sowie 10 Rebounds, Craig Moller erzielte 10 Punkte (2 Dreier) und „angelte“ sich 10 Rebounds). Stark spielte auch Desi Rodriguez (17 Punkte/8 Rebounds) .

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weiter geht’s am heutigen Samstag, 28. August, um 17 Uhr bei der Saisoneröffnung des ProA-Ligisten Medipois SC Jena. Hierzu sind in Jena 450 Zuschauer zugelassen. In der kommenden Woche steht ein nicht-öffentliches Testspiel im Würzburger Trainingszentrum gegen die Nürnberg Falcons (ProA) auf dem Programm, am Wochenende 4./5. September geht es dann beim Rewe-Cup in Hagen im Halbfinale gegen Gastgeber Phoenix Hagen (ProA) und am zweiten Tag entweder gegen die Frap0ort Skyliners aus Frankfurt oder die JobStairs Gießen 46ers, bei denen mittlerweile der frühere Würzburger Florian Koch unter Vertrag steht. pw