Zwei Neuzugänge für Würzburgs Bundesliga-Basketballer

Würzburg. Die Suche nach Verstärkungen im Abstiegskampf ist abgeschlossen: s.Oliver Würzburg hat mit Center Geoffrey Groselle und Aufbauspieler Charles Callison zwei US-Amerikaner für den Rest der Saison unter Vertrag genommen. 2,13-Meter-Mann Groselle spielte bereits von 2016 bis 2018 für Braunschweig und Bremerhaven in der easyCredit BBL und wechselt aus Italien nach Unterfranken. Callison war zuletzt für den BC Odessa in der Ukraine aktiv und absolviert nach seiner Vertragsunterzeichnung am Montag bereits die obligatorischen Medizinchecks in Würzburg.

