Los geht‘s für die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg am letzten September-Samstag ausgerechnet mit dem „Regional-Derby“ bei den Hakro Merlins Crailsheim – und aller Voraussicht nach muss gleich das erste Heimspiel der Saison der Mannschaft von Trainer Denis Wucherer gegen den FC Bayern München verlegt werden: In dem nun veröffentlichten BBL-Spielplan ist für das bayerische Derby am

...