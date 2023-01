Am 17. Spieltag der Basketball-Bundesliga kommt die Auswärtsstärke der Würzburg Baskets bei den Overtime-Spezialisten im Heidelberger SNP Dome auf den Prüfstand: Die MLP Academics Heidelberg mussten in dieser Saison bereits viermal in die Verlängerung und waren dabei drei Mal erfolgreich. Sprungball ist am Samstag, 28. Januar, um 18 Uhr.

„Heidelberg hatte zwei Wochen Pause. Ich erwarte

...