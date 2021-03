Wenn am heutigen Mittwoch, 3. März, um 20.30 Uhr die beiden Basketball-Bundesligisten Hakro Merlins Crailsheim und s.Oliver Würzburg in der Arena Hohenlohe in Ilshofen aufeinander treffen, dann wird ein Spieler zunächst einmal im Mittelpunkt stehen: Alex King, der Rekordspieler der BBL, bestreitet sein 600. Bundesligaspiel. Das hat vor ihm noch niemand geschafft.

„Alex King gibt unserer Mannschaft eine gewisse Stabilität“, sagt Würzburgs Trainer Denis Wucherer über den inzwischen 36-Jährigen. „Mit seinen Würfen von außen und seiner starken Defensive hat er uns in der verhältnismäßig kurzen Zeit, in der er da ist, sehr geholfen, wichtige Spiele zu gewinnen.“

Ob die Würzburger aber heute in Crailsheim gewinnen, muss stark bezweifelt werden; zumindest was die so genannte „Papierform“ angeht. Die Merlins sind Tabellendritter, die „Baskets“ nur 13. Dennoch zeigen sich die Unterfranken optimistisch: „Wir haben in den vergangenen Jahren dort immer sehr gut ausgesehen. Ich rechne uns auch in diesem Jahr gute Chancen aus“, so Denis Wucherer. Fakt ist nämlich, dass die Crailsheimer in der BBL noch nie zu Hause gegen Würzburg gewonnen haben. Aber in dieser Saison sind die Merlins sehr stark. „Sie bewegen den Ball sehr gut. Außerdem haben sie eine sehr hohe Trefferquote von der Dreierlinie. Und mit Trae Bell-Haynes haben sie einen Aufbauspieler, der enge Partien in der Schlussphase in schöner Regelmäßigkeit entscheidet. Das ist schon eine besondere Qualität.“

Für Wucherer hat Crailsheims Trainer Tuomas Iisalo den größten Anteil an der positiven Entwicklung des Clubs in den vergangenen beiden Spielzeiten. „Er hat dem Team in der Vorsaison einen sehr schönen offensiven Basketball beigebracht. Und nun hat er mit völlig neuem Personal einen Weg gefunden, um erneut erfolgreich zu spielen. Das spricht für den Coach.“

Crailsheims Trainer hat jedoch auch gehörigen Respekt vor dem Gegner. „Würzburg hat ein stark verändertes Team im Vergleich zum Hinspiel. Ihre Neuzugänge haben echte Qualität, so dass sie eine stärkere Mannschaft sind. Die Kombination aus athletischen Guards und Big-Men, die gut werfen können, ist schwierig zu verteidigen. Außerdem sind sie einer der besten Teams, wenn nicht sogar das Beste in der BBL, wenn es um das Offensiv-Rebounding geht“, sagt Tuomas Iisalo über das Team von Denis Wucherer.