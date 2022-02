Würzburger Überraschung

Riesen Überraschung in der Basketball-Bundesliga: s.Oliver Würzburg hat das Heimspiel am Mittwochabend gegen das Spitzenteam der Telekom Baskets Bonn mit 93:90 gewonnen. „Der Trend zeigt nach oben“, hatte „Baskets“-Geschäftsführer Steffen Liebler bereits in der Halbzeit erkannt. Da betrug der Würzburger Vorsprung bereits zehn Punkte: 49:39.

Und man kann sagen, was man will: Den Würzburgern tut die Rückkehr der Fans wirklich gut. Im zweiten Heimspiel hintereinander mit Zuschauern (1500 waren es am Mittwoch) und der Wahnsinns-Stimmung holten die Unterfranken den zweiten Sieg. „Die Mannschaft gibt einfach noch einmal zehn Prozent mehr durch die Fans“, sagte Liebler.

Die Bonner hatten die zehn Punkte bis zum Schlussviertel fast wieder wettgemacht: 68:67. Der Schlussabschnitt war hochdramatisch: Würzburg zog auf zwölf Punkte davon (88:76). 30 Sekunden vor dem Ende stand es aber nur noch 90:88. Am Ende reichte es aber gerade noch zum 93:90. mf

