Würzburger steigen ins Training ein

s.Oliver Würzburg steigt nach der unfreiwilligen Corona-Pause am kommenden Mittwoch mit dem Frankenderby bei Brose Bamberg wieder in den Spielbetrieb ein: Das für Sonntag, 23. Januar, geplante Auswärtsspiel bei den Fraport Skyliners wurde auf Antrag der Frankfurter Gastgeber von der easyCredit BBL verlegt. Auch die hessischen Nachbarn von s.Oliver Würzburg haben derzeit mit mehreren Corona-Infektionen im Team zu kämpfen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Nach ausführlichen medizinischen Untersuchungen aller mit der Omikron-Variante des Covid19-Erregers infizierten Spieler können Headcoach Saa Filipovski und sein Team ab sofort im Training wieder Gas geben, nachdem bisher nur ein eingeschränkter Trainingsbetrieb möglich war. „Auch wenn wir sportlich in einer schwierigen Situation stecken und so schnell wie möglich Spiele gewinnen wollen, steht die Gesundheit unserer Spieler an erster Stelle. Die möglichen Folgen einer Corona-Infektion auch für durchtrainierte Leistungssportler sind nicht zu unterschätzen. Deswegen sind wir keinerlei Risiko eingegangen und haben alle Betroffenen von unserer medizinischen Abteilung ganz genau durchchecken lassen“, berichtet SOW-Geschäftsführer Steffen Liebler: „Inzwischen haben alle Spieler die Freigabe erhalten und können wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.“

Nicht nur Frankfurt, auch Brose Bamberg trat wegen positiver Testergebnisse und Quarantäne-Anordnungen zuletzt nicht an. Die Bamberger werden voraussichtlich mit ihrem Auswärtsspiel bei den Telekom Baskets Bonn an diesem Sonntag wieder in den Spielbetrieb einsteigen. Für den kommenden Mittwochabend hat die easyCredit BBL das Auswärts-Frankenderby des 16. Spieltags in Bamberg terminiert, das vor zwei Wochen auf Antrag von s.Oliver Würzburg verlegt werden musste. Noch keinen neuen Termin gibt es für die Partie des 17. Spieltags bei den Niners Chemnitz. pm