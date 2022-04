Würzburger Serie auf dem Prüfstand

Die einen können befreit aufspielen und wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen, für die anderen geht es noch um die Playoff-Qualifikation: s.Oliver Würzburg ist an diesem Mittwochabend zum Nachholspiel des 17. Spieltags der easyCredit BBL bei den Niners Chemnitz zu Gast.

Die Gastgeber haben seit ihrer Niederlage vor knapp drei Wochen in der tectake Arena drei Auswärtsspiele in Folge gewonnen und als Tabellensechster allerbeste Aussichten, zum ersten Mal in ihrer Klubgeschichte das Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft zu erreichen. Sprungball in der Messe Chemnitz ist am Mittwoch um 20 Uhr, die Partie wird live bei magentasport.de übertragen.

Aufgrund zahreicher Spielausfälle wegen Corona-Infektionen und Quarantäne-Anordnungen müssen in der bis zum Wochenende 7./8. Mai verlängerten Hauptrunde der easyCredit BBL unter anderem auch noch vier Spiele nachgeholt werden, die in der Hinrunde nicht ausgetragen werden konnten. Eins davon ist der Auftritt von s.Oliver Würzburg beim Playoff-Kandidaten aus Sachsen, der ursprünglich im Januar auf dem Spielplan stand.

Damals war s.Oliver Würzburg dem Tabellenende bedrohlich nahe und musste um den Klassenerhalt zittern. Drei Monate und neun Siege später sind die Unterfranken seit dem 110:97-Erfolg in Gießen am Karsamstag endgültig alle Sorgen los und können völlig unbelastet in ihre letzten fünf Partien gehen. Nur die Telekom Baskets Bonn haben aktuell eine längere Siegesserie vorzuweisen als s.Oliver Würzburg (sieben Siege): Der aktuelle Spitzenreiter der Liga hat seit seiner Niederlage am 16. Februar in der Würzburger Turnhölle neun Spiele in Folge gewonnen.

Die Würzburger Serie kommt am Mittwoch bei einem der heimstärksten Teams der Liga auf den Prüfstand: Die Niners haben in der laufenden Saison inklusive BBL-Pokal zwölf von 16 Partien in der Messe Chemnitz gewonnen und dabei auch Alba Berlin und zweimal den FC Bayern München mit Niederlagen nach Hause geschickt. An den letzten vier Spieltagen waren die Sachsen jeweils auswärts gefragt und konnten sich in Bamberg, in Bayreuth und zuletzt beim Syntainics MBC durchsetzen.

Davor gab es für die Niners Chemnitz am 3. April eine 71:81-Niederlage in der tectake Arena, für die sie sich am Mittwoch revanchieren möchten. Noch wichtiger für Headcoach Rodrigo Pastore und sein Team: Mit Saisonsieg Nummer 20 können sie den entscheidenden letzten Schritt Richtung Playoffs machen.

Das Hinspiel war hart umkämpft, die Gastgeber setzten sich vor allem dank der besseren Verteidigung in der zweiten Halbzeit und dank ihres starken Offensiv-Trios Cameron Hunt, William Buford und Craig Moller durch. Für Chemnitz punkteten Isiaha Mike und Darion Atkins am besten.

Vier weitere Partien stehen für s.Oliver Würzburg in den kommenden zwölf Tagen noch auf dem Programm, beginnend mit den beiden letzten Heimspielen der Saison gegen den Syntainics MBC (23. April, 18 Uhr) und die MHP Riesen Ludwigsburg (26. April, 19 Uhr).