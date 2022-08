Würzburger Korbjäger heißen jetzt wieder „Baskets“

Aus „s.Oliver Würzburg“ wurden pünktlich zum Start in die Saisonvorbereitung am gestrigen 1. August wieder die „Würzburg Baskets“: Der Basketball-Bundesligist geht zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder mit dem früheren Namen und mit leicht verändertem Logo in die Saison 2022/2023. Die Umstellung von Name und Logo erfolgt zunächst Schritt für Schritt auf den Social-Media-Kanälen und auf der

...