Würzburger Basketballer binden Trainer Filipovski

Würzburg. Nach seiner Verpflichtung als Headcoach Mitte Dezember hat Sasa Filipovski s.Oliver Würzburg mit neun Siegen aus den nächsten 19 Spielen souverän zum Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga geführt und dabei mit sieben Siegen in Folge die längste Erfolgsserie der Klubgeschichte in der BBL hingelegt. Jetzt hat der 47-jährige Slowene seinen Vertrag gleich um drei Jahre bis 2025 verlängert. Würzburg ist seit 2003 seine zehnte Station als Headcoach in acht verschiedenen europäischen Ländern.

