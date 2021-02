FC Bayern München – s.Oliver Würzburg 97:76 (27:25, 18:15, 27:15. 25:21)

München: Seeley (20 Punkte/davon 2 Dreier), Gist (14), Sisko (13/3), Reynolds (13), Johnson (12), Zipser (8/1), Krämer (5/1), Amaize (5), George (4/1), Grant (3/1), Weiler-Babb, Radosevic.

Würzburg: Ward (16), Lowery (15/2), Holloway (14), Koch (7/1), Weitzel (6), Hunt (5), Hoffmann (4), King (3/1), Obiesie (2), Jones (2), Albus (2), Haßfurther.

Besonderes Vorkommnis: Disqualifikation für Würzburgs Robert Lowery nach dessen zweitem unsportlichen Foul (34.).

Zwei Mal sind die Spieler von s.Oliver Würzburg nach zweistelligen Rückstanden zurückgekommen. Einmal Mitte des ersten Viertels, als man die zwischenzeitliche 21:10-Führung des FC Bayern relativ schnell egalisierte. Das andere Mal dann Anfang des dritten Viertels, als die Münchner auch schon auf 50:40 davon gezogen waren, die Würzburger diesen Rückstand schnell wieder wettmachten und wieder bis auf einen Punkt rankamen (53:52). Beim dritten Mal gab es aber keine Rückkehr. Ab der Schlussphase des dritten Abschnitts legte der Titelfavorit aus der bayerischen Landeshauptstadt einen viertelübergreifenden 16:0-Lauf hin, von dem sich die Würzburger nicht mehr erholten. Am Ende spiegelte das Ergebnis die wahren Kräfteverhältnisse zwischen den beiden Teams wider.

Dennoch war es erstaunlich, dass die Würzburger überhaupt so lange mit dem FCBB (FC Bayern Basketball) mithielten. In ihrem Spiel wurden nämlich von Anfang an einige große Schwächen sichtbar: Alleine in der ersten Hälfte leisteten sie sich bereits zwölf Ballverluste. Am Ende waren es dann 18. Zum Vergleich: Der FC Bayern hatte während der gesamten Partie nur deren sechs. Dazu kommt eine miserable Dreierquote am gestrigen Sonntag: Zur Pause fanden gerade einmal 20 Prozent der Würfe von außen den Weg durch den Ring. Und auch nach der Pause trafen die Unterfranken weiterhin „unterirdisch“ schlecht. Außerdem hatten die Bayern viel zu viele zweite Wurfchancen. Insgesamt 16 Offensiv-Rebounds ließ man dem Gegner. Diese „Geschenke“ haben die Münchner meist gerne angenommen.

„Wir haben eigentlich zu keiner Phase des Spiels irgendeinen Rhythmus gefunden“, analysierte Trainer Denis Wucherer. „Spätestens im dritten Viertel hat uns dann die physische Verteidigung der Bayern den Zahn gezogen. Die Münchner hatten insgesamt 20 Würfe aus dem Feld mehr als wir. Das liegt an den 18 Ballverlusten, die uns aufgrund des hohen Drucks der Bayern-Verteidigung unterlaufen sind. So ist es natürlich schwer, ein Spiel bis ins vierte Viertel offen zu halten.“

Cameron Hunt, der in den vergangenen Spielen den Partien häufig den Stempel aufgedrückt hat, konnte sich gestern nur selten in Szene setzen. An ihm allein lag es aber nicht, dass am Ende doch recht hoch verloren wurde.

Lowery muss in die Kabine

25 Minuten und 30 Sekunden stand Würzburgs neuer Spielmacher Robert Lowery auf dem Feld. In dieser Zeit machte er 15 Punkte. Außerdem unterliefen ihm zwei Fouls. Das Dumme nur: Beide Fouls wurden von den Schiedsrichtern als „unsportlich“ deklariert, und das führt im Basketball zu einer Disqualifikation. Lowery musste deshalb in der 34. Minute den Hallen-Innenraum verlassen und sich in die Kabine zurückziehen. Zu einer Sperre führt eine solche Disqualifikation in aller Regel nicht.

Am kommenden Mittwoch müssen die Baskets erneut auswärts ran: In Ilshofen geht es dann gegen die Hakro Merlins aus Crailsheim. ptt