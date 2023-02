Durch einen 33:4-Lauf wurde es am Ende der höchste Sieg der Würzburg Baskets in der Basketball-Bundesliga: Drei Tage nach dem Krimi gegen Chemnitz haben die Unterfranken auch ihr zweites Heimspiel der Rückrunde gewonnen und bleiben weiter auf Playoffkurs (wir berichteten). Gegen die Veolia Towers Hamburg setzte sich die Heimmannschaft am Montag vor 2589 Zuschauern in der „tectake Arena“

...