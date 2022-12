Würzburg Baskets: Den Gameplan gut umgesetzt

Zweiter Heimsieg in Folge für die Würzburg Baskets: Im Nachbarschaftsduell gegen die Fraport Skyliners setzten sich die Gastgeber am Freitagabend vor knapp 2900 Zuschauern in der heimischen Turnhölle mit 88:72 durch (wir berichteten). Schlüssel zu einem souveränen Start-Ziel-Sieg war ein starkes erstes Viertel, das die Mannschaft von Headcoach Sasa Filipovski mit 24:11 für sich entschied. Noch

...