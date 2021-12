Wucherers Wurf-Erkenntnis

s.Oliver Würzburg hat es nicht geschafft, bei heimstarken Schwaben den ersten Auswärtssieg der Saison einzufahren: Nach einer umkämpften und ausgeglichenen ersten Hälfte dominierten die MHP Riesen Ludwigsburg am Sonntagnachmittag das dritte Viertel im „A81-Duell“ mit starker Verteidigung und einer starken Dreierquote. Ein 15-Punkte-Rückstand der Gäste nach 30 Minuten erwies sich dann als zu groß, um sich im Geisterspiel noch eine Siegchance herausspielen zu können. Am Ende hieß es 83:68 für „LU“.

„Wir haben es im zweiten Viertel sehr ordentlich gemacht und sind von einem Rückstand zurückgekommen“, sagte Headcoach Denis Wucherer hinterher: „Wir haben in dieser Saison Probleme gegen Mannschaften, die sehr physisch spielen. Und wir schaffen es nicht, unsere Würfe zu treffen, wenn wir müde werden. Damit hat man gegen einen Gegner wie Ludwigsburg, der schwierige Würfe treffen kann, keine Chance.“

Dreimal zweistellig

Top-Scorer waren die beiden Ludwigsburger Tremmell Darden (19 Punkte) und Spielmacher Jonah Radebaugh mit 16 Zählern und 15 Rebounds. Auf Würzburger Seite trafen William Buford (14), Cameron Hunt (12) und Tomasz Gielo (10) zweistellig. Center Filip Stanic verpasste mit 9 Punkten und 14 Rebounds ein Double-Double nur ganz knapp.

750 Zuschauer wären aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen in Baden Württemberg möglich gewesen, wegen der sehr kurzfristig angeordneten Maßnahmen verzichteten die Gastgeber aus organisatorischen Gründen aber darauf. s.Oliver Würzburg bekam so einen Vorgeschmack auf den Rest des Monats: Die kommenden drei Heimspiele in der „s.Oliver Arena“ gegen Braunschweig, Hamburg und Göttingen werden ebenfalls vor leeren Rängen stattfinden.

Am Sonntag kamen zunächst die Ludwigsburger, die bereits in der vergangenen Saison alle 17 Hauptrunden-Heimspiele ohne Zuschauer für sich entscheiden konnten, mit der Situation besser zurecht. Den einzigen „Baskets“-Ausgleich schaffte Desi Rodriguez mit der ersten Aktion der zweiten Hälfte zum 44:44. Die erste Gäste-Führung im Spiel durch den fälligen Bonusfreiwurf nach seinem Korbleger gelang dem ehemaligen Ludwigsburger dann aber nicht. Der Ex-Würzburger im Ludwigsburger Trikot war erfolgreicher: Jordan Hulls versenkte drei Dreier ein Folge, Jonah Radebaugh ließ einen weiteren Treffer von außen folgen, und in der 25. Minute war der Vorsprung der Gastgeber wieder auf zehn Zähler angewachsen (56:46).

Auch im weiteren Verlauf des dritten Viertels schafften es die Gäste zu selten, sich gegen die druckvolle Verteidigung der Schwaben gute Wurfchancen herauszuspielen, so dass die Riesen, die auch 13 Rebounds mehr holten als ihre Gäste, sich bis zur letzten Viertelpause vorentscheidend absetzten – beim Spielstand von 66:51. Im letzten Viertel ließ die Heimmannschaft dann nichts mehr anbrennen. pw