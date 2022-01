„Wir waren nicht bereit“

„Alba hat heute seinen Stil gespielt. Es ist ein toller Stil: Sie rennen viel und haben dazu noch Größe. Ich habe mir allerdings mehr Widerstand von uns erwartet. Aber wir waren schon im ersten Viertel 20 Punkte im Rückstand und so ging es nur noch darum, die Minuten gut zu verteilen. Unser Job ist jetzt, den Gegnern auf unserem Level einen guten Kampf zu liefern. Ich denke, dass meine Spieler von dem Spiel heute einiges lernen können.“ Das waren die Worte von Sasa Filipovski, dem Trainer von Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg, nach der 61:96-Klatsche am Silvesternachmittag in Berlin.

Titelverteidiger Alba Berlin zwang die Gäste aus Unterfranken mit druckvoller Verteidigung bereits in der ersten Halbzeit zu zahlreichen Ballverlusten, kam immer wieder zu leichten Punkten und ließ sich den daraus resultierenden deutlichen Vorsprung auch nach der Pause nicht mehr nehmen.

„Es ist ganz einfach: Wir waren heute nicht bereit und müssen dieses Spiel schnell abhaken. Am Sonntag gegen Bayreuth (Bericht nebenan, Anm. d. Red.) müssen wir vor allem viel besser verteidigen“, sagte Cameron Hunt nach dem Spiel. Topscorer der Begegnung war Berlins Marcus Eriksson mit 17 Punkten, auf Würzburger Seite trafen Desi Rodriguez (12), Filip Stanic (10) und Aigars Skele (10) zweistellig. pw