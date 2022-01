Wieder verteidigen die „Baskets“ unzureichend

Brose Bamberg - s.Oliver Würzburg 97:78 (25:22, 20:10, 24:18, 28:28)

Würzburg: Parodi (18), Moller (18), Buford (11), Hunt (7), Stanic (6), Rodriguez (6), Böhmer (5), Albus (4), King (3), Hoffmann.

„Sie haben uns am Anfang überrollt, aus so einem Loch kommt man dann nur schwer wieder raus“, sagte Würzburgs Craig Moller nach der 78:97-Niederlage bei Brose Bamberg (wir berichteten): „Wir hatten eigentlich eine gute Trainingswoche und waren gut vorbereitet. 97 Punkte für Bamberg sind aber deutlich zu viel. Wir müssen weiter kämpfen und arbeiten, dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen“. Der Deutsch-Australier und Spielmacher Luciano Parodi stellten mit jeweils 18 Punkten persönliche BBL-Bestleistungen auf. Top-Scorer im Frankenderby war Bambergs Nationalspieler Christian Sengfelder mit 19 Zählern.

Es fehlt an Größe

Insgesamt zeigte das Würzburger Spiel aber die selben Schwächen wie vor der Corona-Pause. Die Defense ist nicht gut genug für die Bundesliga (wieder 97 Punkte gegen Würzburg). Unter den Brettern fehlt es an Größe und Wucht. Die körperliche Unterlegenheit der Unterfranken nutzten die Bamberger häufig zu gezielt herbeigeführten Missmatches aus.

Das sah auch Würzburgs Trainer Sasa Filipovski so: „Wir hatten von Beginn an keinen Rhythmus. Obwohl wir uns gut vorbereitet hatten, sind wir nicht ins Spiel gekommen. Und dann haben wir im zweiten Viertel unsere Ballbewegung fast komplett eingestellt. Aber das Entscheidende war: Wir haben nicht verteidigt, und das macht mir wirklich Sorgen. Natürlich hat Bamberg gut gespielt, sie haben große Spieler, die auch kreieren können, aber trotzdem: Unsere Verteidigung ist deutlich unter meinen Erwartungen geblieben. Wir haben einmal mehr fast hundert Punkte kassiert, damit können wir nicht zufrieden sein. Ohne die richtige Einstellung und ohne Kampf geht es nicht. Das sind die Grundlagen in jedem Sport.“

Weiter geht es für die „Baskets“ am Sonntag um 15 Uhr in der „tectake Arena“ gegen Titelverteidiger Alba Berlin, nach aktuellem Stand dürfen unter 2G-Plus-Bedingungen 785 Zuschauer dabei sein. Vor dem Rückspiel gegen Bamberg eine Woche später tritt s.Oliver Würzburg am kommenden Donnerstag zunächst noch bei den Basketball Löwen Braunschweig an. pw/mf

