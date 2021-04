Würzburg. Wieder eine Hiobsbotschaft für Denis Wucherer, den Trainer des Basketball-Bundesligisten s.Oliver Würzburg: Nachverpflichtung Murphy Holloway fällt für die Partien am Donnerstag, 1. April, in Ulm und am Sonntag, 4. April, gegen Oldenburg wegen Leistenbeschwerden aus. Zuletzt hatten bereits Zach Smith, Justin Sears, Brekkott Chapman, Robert Lowery, Felix Hoffmann und Nils Hapfurther verletzungsbedingt gefehlt. Von diesem Sextett könnten allerdings Hoffmann und Hapfurther eventuell gegen Ulm und Oldenburg wieder dabei sein.

